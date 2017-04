Endet der Fussball-Krimi im Penaltyschiessen?

Mit dem FC Basel ist der erste Finalist im Schweizer Cup bereits bekannt. In der zweiten Partie Sitten gegen Luzern steht es nach 90 Minuten unentschieden. Es geht in die Verlängerung.

Obwohl Sitten tendenziell mehr in Ballbesitz war, kam das Walliser Team in der ersten Halbzeit zu keinen gefährlichen Torchancen. Luzern erspielte sich durch Marco Schneuwly eine Chance auf den Führungstreffer. Der Pausenstand lautete 0:0. Nach einer spannenden zweiten Halbzeit, in der beide Teams engagiert bei der Sache waren, ging es nach torlosen 90 Minuten in die Verlängerung.

Hier geht das Zittern weiter: In der 98. Minute schiesst Akolo einen vielversprechenden Ball an die Torlatte. In der 100. Minute schliesslich fliegt der erst in der Pause eingewechselte Christian Schneuwly mit Gelb-Rot vom Platz. Sitten spielt also derzeit mit einem Mann mehr auf dem Feld. Das Spiel nimmt zunehmend Fahrt auf. Heikle Szene im Luzerner Strafraum: Einem Spieler der Gäste prallt der Ball an den Oberarm. Schiedsrichter Schär entscheidet: Kein Penalty. Die erste Halbzeit der Verlängerung endet ohne Tor.

05. April 2017, 23:02

