Sitten will Valon Behrami

Künftig soll Nati-Star Valon Behrami beim FC Sitten eine grosse Rolle spielen. Laut Sitten-Chef Christian Constantin sei man seit Winter miteinander in Kontakt.

Christian Constantin meint gegenüber «blick.ch»: «Wir stehen seit Winter in Kontakt. Valon will zurück in die Schweiz. Und ich will ihn nach Sitten holen.»

Die Position auf der Behrami spielt, ist beim FC Sitten allerdings bereits durch Vero Salatic besetzt. Darin sieht Constantin aber kein Problem: «Das sind zwei ganz verschiedene Profile. Ich kann mir sehr gut spielen, dass beide gemeinsam spielen. Vero als klassische Sechs vor der Abwehr, Valon ein bisschen weiter vorne, als Acht.»

Behrami seinerseits steht bei seinem derzeitigen Verein Watford noch bis 2018 unter Vertrag, der laut CC jedoch eine Klausel besitzt, die einen vorzeitigen Ausstieg ermöglichen würde.

21. März 2017, 10:02

