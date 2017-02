Knapp, aber gewonnen

Trotz einer halben Stunde Unterzahl brachte der FC Sitten den Sieg ins Trockene. Ein Tor von Akolo kurz vor der Pause reichte aus, um das Romand-Derby für die Walliser zu entscheiden.

In der vorderen Tabellenhälfte setzte sich der FC Sitten (38 Punkte) dank eines 1:0-Auswärtssieges in Lausanne vier Punkte von Luzern ab. Akolo gelang in der 43. Minute das Tor des Tages für die Walliser, welche die letzte halbe Stunde nach einer strengen Roten Karte gegen Elsad Zverotic in Unterzahl bestreiten mussten.

Auch mit einem Mann mehr auf dem Rasen schaffte es Lausanne nicht oft gefährlich vor das gegnerische Tor. Benjamin Kololli kam mit einem guten Freistoss nach 63 Minuten dem 1:1-Ausgleich nahe. Sittens Keeper Anton Mitrjuschkin parierte. Und in der Nachspielzeit traf Gabriel Torres noch den Pfosten. Lausanne wartet damit seit mittlerweile zwölf Runden auf ein Erfolgserlebnis.

Lausanne - Sitten 0:1 (0:1)

5875 Zuschauer. - SR Schärer. - Tore: 43. Akolo 0:1.

Lausanne: Castella; Manière, Custodio, Gétaz; Maccoppi (75. Margairaz); Araz (54. Pasche), Kololli, Campo, Taiwo (60. Torres); Pak, Ben Khalifa.

Sitten: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ndoye, Pa Modou; Salatic (46. Bia); Karlen, Adão; Akolo (85. Follonier), Konaté, Carlitos (59. Ricardo).

Bemerkungen: Lausanne ohne Margiotta, Frascatore und Tejeda (alle verletzt). Sitten ohne Ziegler (gesperrt), Mveng und Lurati (beide verletzt). Salatic verletzt ausgeschieden. 60. Kopfball von Konaté an die Latte. Rote Karte: 56. Zverotic (Foul). Verwarnungen: 10. Salatic (Foul), 14. Gétaz (Foul), 48. Lüchinger (Foul), 68. Maccoppi (Foul).

sda / pmo

26. Februar 2017, 16:10

