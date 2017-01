Sittens Mboyo leihweise zurück nach Belgien

Transfer | Bislang keine Einsätze in der ersten Mannschaft

«Pele» Mboyo im Dress des FC Sitten. Hier bei einem Freundschaftsspiel gegen den AS Monaco im vergangenen Sommer. Foto: Keystone

Der FC Sitten leiht Stürmer Ilombe Mboyo bis zum Saisonende nach Belgien zu Cercle Brügge aus. Beim Zweitligisten soll der 29-Jährige, der 2012 zwei Länderspiele für Belgien bestritt, Spielpraxis sammeln.

In Sitten ist Mboyo seit seiner Ankunft im Sommer 2015 in der ersten Mannschaft nie zum Einsatz gekommen. Er stand lediglich zweimal in der Promotion League auf dem Feld, nachdem er die gesamte letzte Saison wegen eines Ermüdungsbruchs im rechten Bein verpasst hatte.

23. Januar 2017, 17:50

