3:0 im ersten Testspiel

Zwei Halbzeiten, zwei verschiedene Teams des FC Sitten und wegen der grossen Hitze in Lens und der Belastung der letzten Tagen nur über zweimal 35 Minuten: Partnerteam Chiasso, in der Challenge League zuletzt in Bedrängnis geraten, wurde mit 3:0 sicher bezwungen.

Im A-Team der ersten Halbzeit spielte Neuzuzug Marco Schneuwly vorne an der Seite von Moussa Konaté, Neu-Trainer Paolo Tramazzani lässt in einem flexiblen 3-5-2-System agieren. Konaté und Karlen vor der Pause und der 18-jährige Bertelli nach dem Wechsel erzielten die drei Tore, Chiasso kam in der gesamten Spielzeit nur zu einer einzigen Torchance. Reto Ziegler stand als Captain in der Startelf, was darauf schliessen lässt, dass er beim FC Sitten doch noch eine Zukunft hat.

bhp

24. Juni 2017, 19:18

