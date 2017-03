Hartl, Breitenmoser und Pavel

Skibob-WM | Letzter Tag der Snowbike-WM in Grächen

Am Samstag ging in Grächen mit dem Riesenslalom das letzte Rennen der Snowbike-WM über die Bühne. Foto: zvg

Am Samstag stand mit dem WM-Riesenslalom das letzte Rennen der Skibob-WM auf dem Furggenhang in Grächen auf dem Programm. Auf derselben Pisten fand am Samstag auch der Riesenslalom der Schweizer Meisterschaft statt.

Bei der Elite Herren behauptete sich erneut der Tscheche Cihacek Pavel und holt sich den dritten Titel als Weltmeister 2017 auch im Riesenslalom. Der zweite Platz erkämpft sich erneut der Österreicher Gerhard jun. Hauer. Der Schweizer Franz Tschümperlin holte sich den tollen dritten Platz bei der Elite.

Bei den Elite Damen holte sich erneut die Österreicherin Claudia Hartel mit einem deutlichen Vorsprung von 2,22 Sekunden den Weltmeistertitel 2017 im Riesenslalom. Die Tschechin Preclikova Stanislava erkämpfte sich den zweiten Platz gefolgt von der gestrige Weltmeisterin im Slalom Steininger Silvia.

Auch im dritten Rennen der Weltmeisterschaften gewinnt der Schweizer Felix Breitenmoser mit einem deutlichen Vorsprung.

Schweizer Meisterschaften

Bei den Schweizer Meisterschaften machte Samira Walter, Tochter des ehemaligen Weltmeisters Björn Walter, in der Kategorie Schüler Fun das Rennen.

Franz Tschümperlin holte bei den heutigen Schweizer Meisterschaften den ersten Platz in der Kategorie Herren Race, vor dem Race Director der WM Björn Walte und seinem Team-Kollegen Tschümperlin Christian.

Auch bei den Schweizer Meistershaften kann Felix Breitenmoser in der Kategorie Senioren Race den Titel gewinnen.

24-h-Charity-Snowbike-Event noch voll im Gange

Das 24-h-Charity-Snowbike-Event läuft bereits seit Freitag 16 Uhr – es konnten bereits mehr als 100 Teilnehmer registriert werden. Auch die 12 Teilnehmer des Guiness World Record sind nach wir vor voll im Einsatz und sind auf gutem Wege den Weltrekord zusammen mit allen anderen Teilnehmern aufzustellen.

Auch der letzte Renntag ging reibungslos über die Bühne. Die Organisatoren blicken auf eine erfolgreiche WM ohne Zwischenfälle zurück.

pd / zen

25. März 2017, 15:31

