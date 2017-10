Der HC Siders tat sich im Heimspiel gegen Servette unerhört schwer, kam aber dank zwei späten Toren doch noch zum Sieg. Treffer von Rimann (53.) und Gailland (58.) machten aus dem 2:3 noch ein 4:3.

Bereits nach elf Sekunden und dem ersten Genfer Angriff lag Siders in Rückstand. Servette erhöhte in der 6. Minute auf 0:2. Dank einem Treffer von Xavier Reber (8.) kam der Heimklub zwar heran, tat sich aber weiterhin ungewöhnlich schwer. Selbst mehrere Powerplays konnten sie nicht ausnutzen. Der Ausgleich in der 43. Minute durch Dave Schumann brachte die Hoffnung zurück, doch in der 51. Minute liess Goalie Pittolaz einen harmlosen Schuss passieren. Wieder lag Siders zurück – bis dann die späte Wende kam.

Für Siders war es der fünfte Sieg im fünften Spiel, die Mittelwalliser führen die 1.-Liga-Rangliste klar an.

alb

17. Oktober 2017, 22:30

