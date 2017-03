Spannung vor der letzten Runde

Am Samstag haben sich die Herren C der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft in Naters getroffen. Im Kampf um den Aufstieg und um den Platz in der Aufstiegsbarrage ist auch nach dieser Runde noch alles offen. Deshalb bleibt die Spannung bis zum letzten Spieltag erhalten.

Bergforelle Bellwald - UHC Griffins 7:8 (5:4)

Das Kellerduell der Liga bot den zahlreichen Zuschauern ein stetes Hin und Her. Keines der beiden Teams konnte sich entscheidend absetzen. Am Ende war es den Griffins vergönnt, das Spiel nach einer unheimlich spannenden Schlussphase knapp zu gewinnen.

UHC Naters-Brig III - Mähdrescher Glis 6:6 (5:5)

Das zuletzt erstarkte Naters-Brig bot auch den Mähdreschern Paroli. Nachdem bei beiden Teams in der ersten Hälfte die Offensive brillierte, war es in den zweiten zwanzig Minuten vor allem die Defensive, welche sich in Szene setzen konnte. Am Ende resultierte ein gerechtes Unentschieden.

UHC Griffins - UHC Bürchen II 14:3 (8:2)

Beflügelt vom Sieg im ersten Spiel traten die Griffins gegen Bürchen aufs Spielfeld. In der Folge dominierten sie die Bürchner nach Belieben. Die Griffins feierten am Ende mit diesem Kantersieg auch das erste Mal die volle Punktzahl an einem Spieltag.

Bergforelle Bellwald - UHC Traktor Glis 5:8 (3:3)

Liganeuling Bellwald hielt über weite Strecken mit. Erst spät in der zweiten Halbzeit fanden die Traktoren das Mittel, um die Bergforellen in die Knie zu zwingen. Für Bellwald war es abermals ein Spieltag, an dem sie trotz sehr guter Leistung der Erfahrung noch ein wenig Tribut zollen mussten.

UHC Naters-Brig III - Narvik Guards 3:11 (1:5)

Der Leader spielte gegen den UHC Naters-Brig III von Beginn weg stark auf. Sie zeigten damit ein weiteres Mal, dass sie das Rüstzeug und den Willen haben, um ihren Vorsprung in der Tabelle zu behaupten. In der Folge wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht und holten sich verdient den Sieg.

Piratas Valesia - Mähdrescher Glis 3:5 (1:4)

Piratas Valesia als direkter Verfolger der Guards musste nachlegen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Doch die Mähdrescher wussten besonders in der ersten Hälfte zu überzeugen und legten vor. Diesem Rückstand rannten die Piraten schliesslich hinterher.

UHC Traktor Glis - UHC Bürchen II 8:4 (2:2)

Die Traktoren brauchten Zeit, um ihre Motoren in Gang zu bringen. Doch in der zweiten Hälfte war dies schliesslich der Fall und Bürchen ging die Luft aus. In der Folge sicherten sich die Gliser mit diesem Sieg die volle Punktzahl.

Piratas Valesia - Narvik Guards 2:3 (0:1)

Das Spitzenspiel des Tages bescherte dem Publikum einen besonderen Leckerbissen. Beide Teams verlangten sich alles ab. Nachdem die Guards zwischenzeitlich 3:0 vorne lagen, schien die Sache gelaufen. Doch Piratas Valesia zeigt einen grossartigen Kampfgeist und kam bis auf ein Tor heran. Für mehr reichte es jedoch nicht und die Narvik Guards holten sich den vielumjubelten Sieg. Damit ist ihnen eine Runde vor Schluss der direkte Aufstieg kaum mehr streitig zu machen.

Spannend bleibt es jedoch im Kampf um die Aufstiegsbarrage. Denn insgesamt drei Teams haben noch die Chance, sich den zweiten Platz zu ergattern, der die Barrage gegen den Vorletzten der B-Gruppe bedeutet. Der nächste Spieltag der OUM findet am kommenden Samstag statt. Dann spielen in der BFO Sporthalle in Brig die Junioren und die Herren A ihre letzte Qualifikationsrunde.

pd/map

04. März 2017, 18:08

