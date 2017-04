Spektakel pur im Halbfinal

Am Freitag und Samstag haben die Auf-Abstiegsbarrage-Spiele und die Playoff-Halbfinals der OUM stattgefunden. Jeweils in Best-of-3-Serien wurden die Sieger ermittelt. Besonders die Halbfinals der Herren A boten dabei Spannung auf allerhöchster Stufe.

Auf-Abstiegs-Barrage Herren B / C

UHC Traktor Glis - STV Baltschieder II 3:12, 6:4, 8:7 (Serie: 2:1)

Am Freitag dominierte der B-Ligist Baltschieder die Gliser nach Belieben. Mit einem klaren 12:3-Sieg sicherten sie sich den Vorsprung in der Serie. Wer mit einem Durchmarsch der Baltschiedner rechnete, wurde jedoch durch die Traktoren eines Besseren belehrt. Spiel zwei sicherten sich die Gliser dank einer gehörigen Leistungssteigerung. Baltschieder seinerseits musste im letzten Spiel dann mit einem äusserst knappen Kader antreten. Glis wusste dies in den ersten 20 Minuten mit einem 5:1-Vorsprung auszunutzen. Trotzdem wurde es am Ende noch einmal äusserst spannend. Baltschieder kämpfte mit allen Kräften und kam bis auf ein Tor heran. Für mehr reichte es schlussendlich dann doch nicht. Glis rettete den Vorsprung über die Zeit und konnte den Aufstieg bejubeln.

Auf-Abstiegs-Barrage Herren A / B

UHC Pfynland II - UHC Bürchen 6:8, 5:8 (Serie: 0:2)

Diese Serie war getragen von den jeweils sehr knappen Kadern beider Teams. Entsprechend kräfteschonend wurden die Partien geführt. Der A-Vertreter Bürchen konnte am Freitag das erste Spiel für sich entscheiden. Am Samstag wiederholte sich die Szenerie: Bürchen vermochte auch in diesem Spiel zumeist vorzulegen. Am Ende sicherten sie sich mit dem zweiten Sieg den Ligaerhalt. Der UHC Pfynland II startet damit nächste Saison erneut bei den Herren B.

Playoff-Halbfinals Herren A

UHC Embd Devils - Blacknosesheep 9:8, 6:7, 5:8 (Serie: 1:2)

Vor jeweils vollen Zuschauerrängen verlangten sich der Zweit- und Drittplatzierte der Herren A alles ab. Die erste Partie war getragen von einigen Gehässigkeiten, welche die Bedeutung der Affiche für beide Teams untermauerte. Die Embder konnten früh in Führung gehen. Die Blacknosesheep blieben zwar immer dran, doch mussten sie sich nach einer spannenden Schlussphase geschlagen geben. Auch in die zweite Partie fanden die Devils den besseren Start. Nach der 2:0-Pausenführung ging das Spiel munter hin und her. 48 Sekunden vor dem Ende sahen die Devils mit 6:4 wie der sichere Finalist aus. Doch die Blacknosesheep bewiesen Ruhe und Kampfgeist. In der Folge trafen sie doppelt und retteten sich in die Verlängerung. Kurz vor deren Ablauf erzwangen sie mit einem Konter das Entscheidungsspiel.

In diesem Spiel gingen die Blacknosesheep früh mit 3:0 in Führung. Doch auch die Devils sind für ihre Kampfmoral bekannt. In der Folge fanden sie den Anschluss und es entwickelte sich erneut eine Partie, in welcher keines der beiden Teams einen klaren Vorteil erhaschen konnte. Als kurz vor dem Ende beim Resultat von 6:5 für die Natischer ein eigener Spieler auf die Strafbank musste, roch es erneut nach Verlängerung. Embd suchte die Entscheidung. Doch es sollte den Blacknosesheep vergönnt sein, dank zwei eroberten Bällen und Treffern ins leere Tor auf 8:5 zu erhöhen. Damit qualifizierten sie sich in Extremnis gegen den letztjährigen Meister für die Finalspiele.

Old Boys Naters-Brig - UHC Pfynland 5:4, 7:6 (Serie: 2:0)

Die Old Boys beendeten die Qualifikation auf dem 1. Rang. Doch nun trafen sie mit dem letztjährigen Finalisten ausgerechnet auf das einzige Team, gegen welches sie in der Saison noch nicht gewinnen konnten, was für eine spannende Serie sprach. Das erste Spiel bot bestes Unihockey mit allem Drum und Dran. Bis in die letzte Minute war die Partie mit 4:4 ausgeglichen. Dann waren es wenige Sekunden vor dem Ende die Old Boys, welche reüssieren konnten. Sie sicherten sich damit in einer kräfteraubenden Partie den ersten Sieg.

Wer dachte, dass die Spannung für die folgende Partie nicht mehr höher sein könnte, wurde eines Besseren belehrt. Auch am Samstag entwickelte sich ein sehenswerter Schlagabtausch. Wieder sollten die letzten Minuten die Nerven von Spielern und Fans zum äussersten spannen. Knapp eineinhalb Minuten vor dem Ende gingen die Pfynländer durch einen Penalty mit 6:5 in Führung. Ohne Torhüter und mit einem zusätzlichen Feldspieler suchten und fanden die Old Boys den Ausgleich. Die Verlängerung stand an und beide Teams suchten vehement das entscheidende Tor. Nach etwas mehr als einer Minute trafen die Old Boys mit dem Golden Goal zur Entscheidung im Spiel und der Serie.

Damit kommt es am Freitag, 21. April, und am Samstag 22. April, in Susten zur Finalpaarung zwischen den Blacknosesheep und den Old Boys Naters-Brig. Am gleichen Wochenende finden auch die Finalspiele der Junioren und Damen statt.

