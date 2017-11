Spitzentrio setzt sich ab

Unihockey | Spannender Spieltag der Herren C in Stalden

Am Samstag haben die Herren C der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft in Stalden ihren dritten Spieltag ausgetragen. Dabei konnten sich die drei Spitzenteams weiter absetzen. Der Spannung innerhalb der Gruppe tut dies jedoch keinen Abbruch.

UHC Embd Devils III - Mähdrescher Glis 8:6 (2:3)

Zum Auftakt erwartete die zahlreichen Zuschauer einen Knaller. Die Embd Devils und die Mähdrescher Glis verlangten sich auf hohem Niveau alles ab. Lange waren die Gliser in Führung. Zum Ende jedoch konnten die Devils die erste Saisonniederlage doch noch abwenden und siegten knapp.

Piratas Valesia - UHC Naters-Brig Academy 5:13 (2:2)

Lange war auch die zweite Partie ausgeglichen und die Piratas Valesia forderten den Leader in jeder Hinsicht. In der zweiten Hälfte jedoch vermochte sich der UHC Naters-Brig Academy abzusetzen und zeigte, weshalb das Team zuoberst in der Tabelle steht.

UHC Naters-Brig II - UHC Embd Devils III 8:2 (4:2)

Mit dem UHC Naters-Brig II wartete ein weiteres, hartes Los auf die Embder. Diesmal sollte es dann soweit sein mit der ersten Niederlage. Naters-Brig II als direkter Verfolger des Spitzenduos zeigte eine geschlossene Teamleistung und besiegte die Devils erstmals.

Mähdrescher Glis - Bergforelle Bellwald 9:7 (4:3)

Die Bergforellen warten weiterhin auf den ersten Sieg. Im Spiel gegen die zuvor stark auftretenden Gliser deuteten sie an, dass sie eigentlich alle Möglichkeiten hätten, sich die ersten Punkte zu holen. Am Ende waren es jedoch die Gliser, welche die zwei Punkte nach Hause nehmen durften.

UHC Griffins II - UHC Naters-Brig Academy 4:20 (1:8)

Von Beginn weg hatten die Griffins gegen den UHC Naters-Brig Academy nichts zu bestellen. Mit viel Laufarbeit und Präzision überfuhren diese die Sustner und zementierten damit ihre Leaderposition. Ungeschlagen und mit zwei Zählern Vorsprung thronen sie auch nach diesem Spieltag auf Platz 1.

Piratas Valesia - UHC Bürchen 8:4 (3:2)

Im Kampf um die Herrschaft in der Tabellenmitte war lange Zeit alles ausgeglichen. Doch mit dem Verlauf des Spiels vermochten sich die Piraten gegen dem UHC Bürchen zu steigern. Am Ende konnten sie so den Sieg feiern und sich weiter als erster Verfolger des Spitzentrios behaupten.

UHC Naters-Brig II - Bergforelle Bellwald 14:4 (6:1)

Der UHC Naters-Brig II wusste auch in diesem Spiel zu überzeugen. Die Bellwalder kämpften zwar um jeden Ball, doch die Spielsicherheit von Naters-Brig sollte sich auszahlen. Am Ende siegten sie klar und konnten sich dank dem besseren Torverhältnis vor die punktgleichen Embd Devils III schleichen.

UHC Griffins II - UHC Bürchen 8:7 (4:2)

Zum Abschluss kamen alle Fans von spannenden Spielen noch einmal voll auf ihre Kosten. Die Griffins II und der UHC Bürchen lieferten sich einen Schlagabtausch, in welchem sich bis zum Schlusspfiff niemand der Punkte sicher sein konnte. Es war den Griffins vergönnt, nach der Sirene zu jubeln und einen knappen Sieg nach einem hervorragenden Spiel zu feiern. Damit konnten sie in der Tabelle zu den Piratas Valesia aufschliessen. Bürchen bleibt indes auf dem vorletzten Platz.

Weiter geht es in der OUM am kommenden Samstag in Baltschieder mit dem zweiten Spieltag der Damen und den ersten vier Cup-Viertelfinals der Herren.

pd/map

18. November 2017, 18:03

Artikel teilen