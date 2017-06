Staldenried mit zwei Schützenkönigen

Am Pfingstmontag trafen sich rund 60 Schützen auf dem kleinen KK-Stand von Savièse zum Jahresschiessen der Walliser Schützenveteranen. Die Anlage mit nur sechs Scheiben vermochte den Andrang der Veteranen kaum zu schlucken.

Wegen Nebels mussten die erfahrenen Schützen einen Unterbruch in Kauf nehmen, was in dieser Disziplin doch sehr selten ist. So mussten viele Schützen mehr als zwei Stunden warten, bis sie endlich ihr Programm von 28 Wettkampfschüssen (4 Stiche) absolvieren konnten. Aber Veteranen sind die Gelassenheit in Person und Ungeduld schadet nur der Konzentration.

Als Tagessieger konnten sich bei den «jungen» Veteranen (U70) nach 2015 erneut Ivo Abgottspon (FS Staldenried) und bei den über 70-jährigen sein Vereinskollege Remo Furrer feiern lassen. Zu absolvieren waren die 4 Stiche Prämien, Kranz, Kunst und Gruppe. Erwähnung verdienen die beiden treuen Veteranen mit Jahrgang 1930, Jakob Dirren (Glis) und der Unterwalliser Aloys Bonvin.

Die komplette Rangliste hier.

pd/noa

12. Juni 2017, 09:31

