Standortbestimmung für die OW88-Schwimmerinnen

Am letzten Wochenende fand in Montreux das zweitägige Meeting Lémanique statt. Dieser überregionale Wettkampf ist der Auftakt in die Langbahnsaison im 50m Becken. Zeit für eine erste Standortbestimmung. 380 Schwimmer aus der ganzen Schweiz trugen sich in die Meldelisten ein und führten insgesamt an den zwei Wettkampftagen 1658 Starts durch.

Vom OW88 nahmen acht Schwimmerinnen der Wettkampfgruppe 1 am Meeting teil: Aquilino Laura (Jahrgang 00), Noemi Biffiger (01), Rahel Hallenbarter (02), Enja Kluser (00), Liz Konan (01), Anja Kummer (00), Corinne Kummer (01) und Medea Wedig (03). Der begleitende Trainer Patrick Hallenbarter war mit den erreichten Leistungen zufrieden, heisst es in einer Mitteilung. Die Leistungen bezeugen den hohen Aufwand den die Schwimmer für ihren Sport erbringen. Insgesamt konnten die Oberwalliser Schwimmerinnen sechs neue Westschweizer Limiten erkämpfen und sich damit bereits für die Westschweizer Sommermeisterschaften qualifizieren.

Weitere neun Westschweizer Limiten konnten bestätigt werden. Medea Wedig konnte sich in den 100m Brustfinal vorschwimmen, in dem sie aber nur den 8. Platz belegen konnte. Als einzige gelang es ihr zudem sich schon jetzt für die Schweizer Nachwuchsmeisterschaften zu qualifizieren, die diesen Sommer in Tenero stattfinden werden.

Für die Sommer Schweizermeisterschaften von Romanshorn holten sich Enja Kluser, Liz Konan und Medea Wedig die Startberechtigung.

pd/noa

06. März 2017, 09:17

