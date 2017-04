Starke Reaktion der Visper Lions

In der Best-of-Five-Serie setzen sich die Visper erneut verdient vor Heimpublikum gegen den UHT H.S. Bronschhofen durch und gleichen die Serie damit aus. Somit kommt es nächsten Samstag auswärts zum entscheidenden fünften Spiel.

Nach einer umkämpften Startphase erzielten die Ostschweizer in der siebten Spielminute den Führungstreffer und konnten in der elften Minute im Powerplay auf 0:2 erhöhen. Den Vispern war der Druck, Spiel vier gewinnen zu müssen, um ein Entscheidungsspiel zu erzwingen, in dieser Phase der Partie anzumerken.

Im Mitteldrittel vermochten die Visper Grossfeldherren durch Heinzmann und Raphael Gruber auszugleichen, ehe Bronschhofen erneut in Führung ging. Die Walliser hatten mittlerweile jedoch mehr Spielanteile und erspielten sich Torchancen. Mit einem Doppelschlag durch Studer und Kalbermatten drehten sie die Partie. Zwei Sekunden vor Ende des zweiten Drittels brachte Grünwald seine Farben mit zwei Längen in Front (5:3).

Mit der Führung im Rücken legten die Lonzastädter nach und bauten diese auf 8:3 aus. Souverän liessen sie im Schlussdrittel anschliessend nichts mehr anbrennen und siegten schlussendlich mit 10:6. Damit steht es in der Best-of-Five-Playoffserie zwischen den Vispern und den St. Gallern 2:2 unentschieden.

Bereits am kommenden Samstag, 8. April, findet das entscheidende Spiel fünf in Wil statt.

Für die Visper Lions spielten: Tor: Matthias Imboden (0 Tore, 0 Assist); Marcel Feldmann (0/0) Feldspieler: Luca Karlen (0/0), Fernando Fux (0/0); Yannik Heinzmann (2/0), Luca Ritz (1/1); Sandro Heynen (0/0), Julien In-Albon (0/0); Jonas Gruber (1/1), Raphael Gruber (1/1), David Grünwald (1/0); Adrian Kalbermatten (2/1), Joris Zurbriggen (0/1), Marcel Imthurn (0/1); Tobias Zurbriggen (0/1), Kevin Eggel (1/0), Lukas Studer (1/0)

pd/map

04. April 2017, 20:43

Artikel teilen