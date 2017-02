Den Leader bezwungen

Stimmt das Timing des EHC Visp im Hinblick auf die Playoffs? In der drittletzten Qualifikationsrunde überraschte man mit einem klaren 5:1-Sieg beim überlegenen Leader Langenthal.

0:1 lag man nach dem Startdrittel zurück, ohne wirklich unterlegen zu sein. Ab dem Mitteldrittel schuf sich Visp Vorteile, wirkte in der Defensive solide und im Abschluss abgeklärt. Verteidiger Burren mit seinem ersten Tor zum 1:1 leitete die Wende ein, Neher erzwang noch vor der zweiten Drittelspause das 1:2. Im Schlussdrittel wurde es noch ganz klar. Zweimal Rapuzzi und Ritz kurz vor Schluss sorgten für einen 5:1-Erfolg, der viele überraschte. Für Qualifikationssieger Langenthal ging es praktisch um nichts mehr, was Visps Coup nicht schmälert. Torhüter Joel Aebi hielt stark, die eigenen Ausländer-Linie stand bei drei Toren auf dem Eis - rettet der EHC Visp tatsächlich in den Playoffs seine bisher eher enttäuschende Saison?

bhp

07. Februar 2017, 22:33

