Studenten-Wettkämpfe im Gletscherdorf

Wintersport | 2. Swiss Winter University Games in Saas-Fee

Viel Bewegung in Saas-Fee. Team Stafette - kurz vor der Übergabe. Foto: zvg

Bei besten Wetter- und Schneebedingungen konnten am vergangenen Wochenende in Saas-Fee die zweiten Swiss Winter University Games (SWUG) durchgeführt werden. 35 gemischte Uni-Teams von beinahe allen Schweizer Hochschulen – bestehend aus je zwei Frauen und zwei Männern – nahmen an den Wettkämpfen teil.

Gefragt waren dabei nicht nur skifahrerisches Können, sondern auch Kreativität, Fantasie und Teamgeist. Zu bewältigen waren nämlich die sechs Disziplinen Slalom, Riesenslalom, Mixed Race, Speed Race, eine Team-Stafette sowie ein Foto Contest – alles Disziplinen des «Adrenalin Cups» im Skigebiet von Saas-Fee, der allen Ski- und Snowboardfahrern im Gletscherdorf zur Verfügung steht.

Die einzelnen Zwischenresultate wie auch Videoaufnahmen der Rennen konnten die 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer während den Wettkämpfen jederzeit über das Handy abrufen. Gewonnen hat eine Mannschaft der Uni Basel. Auch die Plätze zwei und drei der Teamwertung gingen an die Uni Basel.

Sozialer Aspekt stand im Fokus

Bei dem gemeinsam von den Saastal Bergbahnen und dem Schweizer Akademischen Skiclub (SAS) organisierten Anlass spielte der soziale Aspekt eine besonders wichtige Rolle. Bei zwei von vier Disziplinen wurden daher am Start extra kleine Schneebars mit Musik eingerichtet.

Durch das gemeinsame Erlebnis in der Gletscherwelt von Saas-Fee entstanden so auch neue Freundschaften unter den Studenten. Der Anlass stand unter dem Patronat des Schweizer Hochschulverbandes (SHSV). Unterstützung erhielten die Organisatoren der Swiss Winter University Games von allen Universitäten und Fachhochschulen der Schweiz.

pd / pmo

14. März 2017, 16:54

