Lukas Flückiger und Reto Indergand erste Etappensieger

Perskindol Swiss Epic | Auftakt in Zermatt gelungen

Am Montag erfolgte in Zermatt der Start zur Drittausgabe des sechstägigen Mountainbike-Rennens Perskindol Swiss Epic. Foto: zvg

Die dritte Ausgabe des Perskindol Swiss Epic startete am Montag in Zermatt mit dem Prolog.

Die kürzeste Zeit für die 26 Kilometer brauchte mit nur gerade 51:37 Minuten das BMC Mountainbike Racing Team I mit Lukas Flückiger und Reto Indergand, das sich damit den ersten Tagessieg holte. Bei den Frauen setzten sich mit 1h 00:57 Minuten Jolanda Neff und Alessandra Keller vom Stöckli Pro Team an die Spitze.

Der Prolog bildete den Auftakt des sechstägigen Mountainbike-Etappenrennens durch das Wallis. In fünf Etappen wird das Teilnehmerfeld ab morgen über Leukerbad nach Verbier fahren.

Vor traumhafter Kulisse fiel am Montag der Startschuss zum sechstägigen Mountainbike-Etappenrennen Perskindol Swiss Epic. Der Prolog startete auf dem Zermatter Rothorn und führte über kurze 26 Kilometer weitgehend bergab nach Zermatt. Er galt gewissermassen als Aufwärmrunde für die weiteren Etappen. Der Prolog vermittelte bereits einen ersten Eindruck, in welch atemberaubenden Bergpanoramen und auf welch flowigen Singletrails sich die Zweierteams während dieser Woche bewegen werden.

Auftakt gelungen

Der Prolog in Zermatt war ein gelungener Auftakt zur Drittausgabe des sechstägigen Mountainbike-Rennens Perskindol Swiss Epic. Veranstalter Joko Vogel dazu: «Heute hat alles reibungslos geklappt und die Teilnehmer waren mit viel Freude dabei. Besonders freut es uns als Veranstalter, dass wir dieses Jahr ein sehr hochkarätiges Starterfeld haben, allen voran der frischgebackene Olympia-Sieger Nino Schurter. Das zeigt den hohen Stellenwert von Perskindol Swiss Epic als Etappenrennen.»

Bis Samstag über Leukerbad nach Verbier Morgen starten alle Zweierteams der Rennformate Swiss Epic und Swiss Epic Flow auf die 1. Etappe, die sie nach Leukerbad bringt, wo am Mittwoch die 2. Etappe als Rundkurs gefahren wird. Etappe 3 führt das Feld am Donnerstag weiter nach Verbier, wo es am Freitag und Samstag nochmals je einen Rundkurs gibt.

pd / zen

12. September 2016, 18:17

