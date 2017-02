Taravel verstärkt die Sitten-Defensive

Der Innenverteidiger Jérémy Taravel verstärkt ab sofort die Abwehr des FC Sitten. Der Franzose kommt bis Sommer auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten Gent.

Taravel wurde beim OSC Lille ausgebildet und spielte bei verschiedenen Clubs in Belgien, aber auch bei Dinamo Zagreb. Der 29-Jährige gewann einmal den belgischen Cup sowie zwei Meisterschaften und einen Cup in Kroatien. In der Saison 2015/2016 spielte er mit Zagreb in der Champions League unter anderem gegen Bayern München und Arsenal. Mit seiner internationalen Erfahrung und seinen 188 cm Körpergrösse bezeichnen ihn die Verantwortlichen als grosse Verstärkung für die Abwehr des FC Sitten.

Zudem hat der FC Sitten auch den bosnischen Nachwuchsspieler Ramo Sehovic vom FK Olimpik Sarajevo verpflichtet. Der 18-Jährige hat in der Probephase mit der U21 einen guten Eindruck hinterlassen und für fünf Jahre unterschrieben. «Er hat uns überzeugt, und zwar nicht nur im Training, sondern auch in den Spielen gegen Nyon und Azzuri Lausanne», sagt Nachwuchs-Chef Sébastien Fournier. Sehovic wird vorerst im Nachwuchs bleiben.

pd/map

15. Februar 2017, 16:51

