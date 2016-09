Erfolg in extremis

Der EHC Visp hat das Startspiel in Olten gewonnen. Kurz vor Schluss nutzen die Oberwalliser in dieser hartumkämpften Partie eine doppelte Überzahlsituation zum 2:1-Siegtreffer.

Olten ging in der 16. Minute durch Mäder in Führung, Visps Thibaudeau glich in der 24. Minute in Unterzahl (!) aus. Dieses 1:1 prägte das gesamte Spiel, die Partie hätte auf beide Seiten kippen können. Doch am Schluss mussten mit Grieder und Schneuwly zwei Oltener raus, das nutzte Rapuzzi zum erlösenden Siegestor (58.). Das Zuspiel kam von Camperchioli und Dolana.

Visp zeiget eine aufopfernde Leistung und verdiente sich den Erfolg, auch wenn die drei Punkte letztlich glücklich ausfielen.