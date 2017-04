Erster Match unter Fournier

Am Sonntag um 13.45 Uhr trifft der FC Sitten auswärts auf den TC Thun. In den drei bisherigen Direktbegegnungen der Saison gingen jeweils die Walliser als Sieger vom Platz. Bei Sitten darf man indes auf die Auswirkung des Trainerwechsels von Peter Zeidler zu Sébastien Fournier gespannt.

In allen drei Direktbegegnungen der Saison erzielten die Berner Oberländer genau ein Tor zu wenig, um zu punkten. Also haben sie in einem Match, in dem sie sich dem Ligaerhalt einen grossen Schritt nähern könnten, eine Rechnung zu begleichen. Bei Sitten darf man auf die unmittelbare Auswirkung des Trainerwechsels von Peter Zeidler zu Sébastien Fournier gespannt sein. Die Sittener nehmen die Eindrücke der frustrierenden 0:1-Heimniederlage gegen Lausanne mit nach Thun. Die Thuner ihrerseits setzten zuletzt einer Serie von drei Niederlagen ein Ende, indem sie in St. Gallen 2:1 gewannen. Von Anfang 2013 bis Mitte 2014 siegte Thun gegen Sitten viermal in Folge zuhause. Aus den letzten drei Heimspielen gegen die Sittener jedoch holten sie nur noch einen Punkt.

Thun - Sitten (0:1, 2:3, 1:2). - Sonntag, 13.45 Uhr. - SR Amhof. - Absenzen: Schirinzi (gesperrt), Ferreira, Bigler und Schindelholz (alle verletzt); Ziegler, Bia, Follonier, Mveng und Da Costa (alle verletzt).

29. April 2017, 13:00

