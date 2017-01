Ohne Konaté und Assifuah

Trainings-Auftakt in Fully: Trainer Peter Zeidler und der FC Sitten, die Vorbereitung zur Rückrunde ist angelaufen. Foto: Walliser Bote

Die Vorbereitung auf die Rückrunde, die am 4. Februar im Verfolger-Duell bei YB beginnt, läuft beim FC Sitten. Heute erfolgte der Trainingsstart.

Zwei wichtige Namen in der Offensive fehlen: Konaté und Assifuah sind mit ihren Nationalmannschaften beim Afrika Cup engagiert, sie dürften erst kurz vor dem Rückrunden-Start ins Wallis zurückkehren. Nach dem Abgang von Théofanis Gekas wird noch ein Stürmer gesucht, ansonsten erlebte das Kader keine grossen Mutationen. Mit Torhüter Noah Berchtold steht erstmals seit vielen Jahren wieder ein Oberwalliser im Profi-Kader, der 17-jährige Visper wurde zur Nummer 3 befördert. In der Vorbereitung gibt Trainer Peter Zeidler zudem verschiedenen Talenten die Chance, sich bei den Profis zu zeigen. Wichtigster Bestandteil der Vorbereitung ist ein zehntägiges Traininglager von 9. bis 19. Januar in Spanien.

