Traktor Glis schlägt den Leader

Am Samstag trafen sich in Glis die Herren C der Oberwalliser Unihockey-Meisterschaft. Einmal mehr bewies die Gruppe, weshalb sie so beliebt ist. Mit offensiven Spielen boten die Teams durchs Band jedem Sportfan beste Unterhaltung.

UHC Naters-Brig III – UHC Griffins 11:5 (6:1)

Naters-Brig setzte von Beginn weg ein hohes Spieltempo an den Tag. Mit schönen Kombinationen sorgte es noch in der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung. In der zweiten Hälfte trumpften dann die Griffins ebenfalls gross auf, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden.

Bergforelle Bellwald – Mähdrescher Glis 8:16 (3:8)

Der Favorit aus Glis lenkte die Partie früh in die gewünschten Bahnen. Doch mit den Bergforellen gewann die OUM in dieser Spielzeit ein attraktives Team hinzu. So entwickelte sich ein Torspektakel, an dem sich die Zuschauer erfreuten. Am Ende feierten die Mähdrescher trotzdem einen klaren Sieg.

UHC Naters-Brig III – UHC Traktor Glis 9:8 (4:3)

Das Duell zwischen Naters-Brig und Glis wurde zu einem regelrechten Nervenkrimi. Bis drei Minuten vor Schluss war Naters-Brig meist knapp in Front. Doch plötzlich schafften die Traktoren das 8:7. Damit nicht genug. Mit einem Effort in den Schlussminuten wendete der UHC Naters-Brig das Blatt erneut und gewann nach einem hochintensiven Spiel knapp.

UHC Griffins – Narvik Guards 6:7 (3:4)

Die Favoritenrolle im Spiel zwischen dem Schlusslicht aus Susten und dem ungeschlagenen Leader Narvik Guards war auf dem Papier klar verteilt. Doch die Realität zeigte ein anderes Bild. Dank einem wie entfesselt auftretenden UHC Griffins entwickelte sich eine äusserst spannende Partie. Am Ende waren die Aussenseiter der Griffins schlecht belohnt und verpassten die Sensation um Haaresbreite.

Mähdrescher Glis – UHC Bürchen II 8:9 (4:4)

Auch im nächsten Spiel kamen die Freunde der knappen Spiele voll und ganz auf ihre Kosten. Eine frühe 3:0 Führung für die Mähdrescher rüttelte die Bürchner wach. In der Folge holten sie auf, glichen aus und schafften am Ende in Extremis den Sieg.

Bergforelle Bellwald – Piratas Valesia 5:8 (3:3)

Bellwald und die Piratas Valesia lieferten sich über weite Strecken ein ebenbürtiges Duell. Erst spät in der zweiten Halbzeit vermochten sich die Piraten abzusetzen. Nach drei Spielen auf des Messers Schneide wirkten die drei Tore Unterschied allerdings deutlich grösser als die Differenz auf dem Feld.

UHC Traktor Glis – Narvik Guards 7:0 (3:0)

Traktor Glis trat von Beginn weg mit der Entschlossenheit an, dem souveränen Leader die erste Saisonniederlage zuzufügen. Sie agierten aus einer gesicherten Defensive heraus und trafen vorne in regelmässigen Abständen. Die Guards fanden nie ins Spiel und mussten sich am Ende klar geschlagen geben. Traktor Glis behält dank den vier Punkten aus diesem Spieltag den Kontakt zum Spitzenduo.

Piratas Valesia – UHC Bürchen II 5:2 (4:0)

Im letzten Spiel des Tages zogen die Piratas Valesia besonders in der ersten Hälfte das Spieldiktat an sich. In der Folge kontrollierten sie das Spiel weitgehend und Bürchen fand nie mehr den Anschluss. Dank dem zweiten Sieg des Tages konnten die Piraten ein wenig zum Leader Narvik aufschliessen.

Weiter geht es in der OUM am kommenden Samstag mit dem Spieltag der Junioren und der Herren A in Naters.

pd / pmo

04. Februar 2017, 18:06

