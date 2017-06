Paolo Tramezzani neuer Sitten-Trainer

Der FC Sitten hat mit dem Italiener Paolo Tramezzani einen neuen Trainer engagiert. Der 46-Jährige war zuletzt bei Lugano in der Super League als Cheftrainer engagiert.

In einer Mitteilung am Donnerstagmorgen offizialisiert der FC Sitten das Engagement von Tramezzani, nachdem Sitten-Präsident Christian Constantin während Wochen mit seinem Wunschkandidaten als Fournier-Nachfolger verhandelt hatte.

Tramezzani wird seine Tätigkeit beim FC Sitten am 20. Juni aufnehmen. In seiner Funktion wird er von seinen bisherigen Assistenten Mirko Conte, Alessandro Recenti und Jacopo Gornati unterstützt.

In seiner Aktivzeit als Profifussballer war der Italiener bei Milano, Cesena, Piacenza, Atalanta sowie in der Premier Ligue bei Tottenham engagiert.

Nach Beendigung seiner Fussballerkarriere 2008 stieg er ins Trainermetier ein. Erst als Assistenztrainer der albanischen Fussballnationalmannschaft an der Seite seiner Landsmanns Gianni De Biasi. Seine dortige Tätigkeit krönte er 2016 mit der Teilnahme Albaniens an der Fussball-EM in Frankreich.

Im Dezember 2016 löste Tramezzani Andrea Manzo als Trainer des FC Lugano ab. Er führte die Tessiner vom 8. auf den 3. Tabellenplatz der Super League und sicherte den Luganesi die Qualifikation für die Europa League.

zen

15. Juni 2017, 11:32

