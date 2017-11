Dritte Niederlage in Folge

Der EHC Saastal verlor am Mittwochabend in Villars 1:4. Er lag dort schon nach knapp zwei Minuten in Rückstand.

Zuletzt gegen Franches und Genf-Servette II unterlagen die Saaser jeweils 3:4 nach Verlängerung, diesmal setzte es bei der erneuten Niederlage keinen Punktgewinn ab. Villars schoss nach 1, 29, 38 und 42 Minuten seine Tore zur 4:0-Führung, erst kurz vor Schluss gelang dem EHC Saastal durch Sandro Bumann das Ehrentor zum 4:1.

Damit belegen die Saaser mit weiterhin 11 Punkten aus 8 Spielen Platz 6 in der Tabelle, die vom verlustpuntkfreien HC Siders angeführt wird.

01. November 2017, 22:29

