Tschäggätta Trophäe bleibt im Wallis

Am Samstag fand bei strahlendem Sonnenschien der 12. Nordic Walking Event im magischen Tal statt. Erstmals boten die Organisatoren auch einen Halbmarathon für die Läufer an. Insgesamt über 70 Teilnehmer aus der ganzen Schweiz durchquerten die Wälder und Wiesen im Lötschental.

Artikel zum Thema Starker Auftritt von Martina Strähl beim Jungfrau-Marathon

Die Nordic Walker konnten sich in drei verschiedenen Kategorien messen: 6 km für die Einsteiger, 11km für die Sportlichen und eine 22 km Eventstrecke für die Spitzenwalker. Die abwechslungsreiche Halbmarathon- und Eventstrecke führte von Wiler nach Ferden, zurück über den Mittelbergweg Richtung Tellialp bis hin zur Fafleralp, teilt der Veranstalter in einer Mitteilung mit.

Auf dem Kulturweg zurück via Blatten bis zur Freizeitanlage Gsteinät in Wiler legten die Läufer den letzten Teil der anspruchsvollen Strecke zurück. Bei der Herren Kategorie Halbmarathon gewann Eric Werfeli aus Steg die Tschäggätta Trophäe. Bei den Frauen ging der erste Rang an Wyssen Claudia aus Birgisch.

pd/noa