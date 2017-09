Erster Saisonsieg

Im dritten Anlauf der neuen Saison klappte es. Der EHC Visp gewann bei Thurgau 4:1.

Powerplays sind da, um sie auszunutzen, das schrieb sich der EHC Visp am Mittwochabend in Weinfelden auf die eigene Fahne. In personeller Überzahl trafen Furrer (15.) zum 1:0, Altorfer (17.) zum 2:0 und Nater (40.) zum 3:1, wobei bei Letzterem gar zwei Thurgauer Spieler auf der Strafbank sassen. Dazwischen verkürzte Descheneau auf 1:2. Ein an sich chancenarmes Spiel entschied sich somit auch in der Effizienz.

Als Van Guilder sechs Minuten vor Schluss auf 4:1 erhöhte, stand dem ersten Saisonsieg des soliden EHC Visp in der Meisterschaft nichts mehr im Wege.

Mehr zum Spiel im WB vom Donnerstag.

27. September 2017, 21:50

