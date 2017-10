Turnusgemäss im Heidadorf

Visperterminen mit seinem aktiven Schützenverein war am Sonntag turnusgemäss Gastgeber des alljährlichen Treffens der Schützenveteranen des Bezirkes Visp. Der Anlass, dessen Beginn weit ins letzte Jahrhundert zurückreicht, wurde dank der guten Organisation der Terbiner Schützenkollegen zu einem gemütlichen Tag.

An die 40 erfahrene und zum Teil immer noch aktive Schützen mit ihren Ehepartnern wurden von OK-Chef Christoph Studer und seinen Helfern mit einem Apéro willkommen geheissen. Studer stellte kurz und treffend «seine» grosse Gemeinde vor; «noch-nicht-Veteran» Hugo Petrus, Präsident WSSV, wies auf die vielen Tätigkeiten der Veteranen hin, die in den diversen Vereinen unentbehrliche Begleitarbeit leisten, ohne die ein Schiessbetrieb gar nicht möglich wäre: Wartung der Anlagen, lange Präsenzzeiten, Erledigung Papierkrieg, Betreuung Jugendlicher, Aufräumen und vieles mehr. In Zeiten der Abnahme der nationalen Schützenvereine (zirka 100 pro Jahr) müssten alle Anstrengungen verdoppelt werden, den Schiesssport auch als Teil der Dorfkultur am Leben zu erhalten, so Petrus.

Bezirkspräsident Sepp Anthenien dankte vor allem den Schützenfrauen für ihre grosse Geduld, wenn das Training einmal länger dauerte als angesagt. Dass die jüngsten Schützen (JJ) des Kantons vor einer Woche an der Westschweizer Meisterschaft 300 Meter die Silbermedaille erkämpfen konnten, wurde von den Veteranen erfreut zur Kenntnis genommen.

Fernando Jeitziner, der junge Präsident des SV Visperterminen, stellte der Festgemeinde zwischen zwei Gängen kurz den örtlichen Schützenverein vor, der einerseits auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblickt (unter anderem Schweizermeister Jungschützengruppe 1989), aber dank sehr gutem Nachwuchs auch positiv in die Zukunft blicken kann. Die jungen Schützen des SV Visperterminen zeigten auch beim Servieren grossen Einsatz.

Werner Ritler, Sportschützen Visp-Eyholz, verdankte den gemütlichen Tag und lud gleichzeitig die Schützenveteranen zum nächsten Treffen 2018 in Visp ein.

