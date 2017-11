Mit Penalty ins Glück

Der FC Oberwallis Naters hat seinen starken Vorrunden-Abschluss mit einem 1:0-Sieg gegen das Team Waadt U21 auf der "Pontaise" untermauert. Damit hat man sich aus der Abstiegsregion verabschiedet.

13 Punkte aus den letzten fünf Spielen vor der Winterpause, die Oberwalliser haben sich nach einem Fehlstart in die Meisterschaft merklich gesteigert. Das Team wirkt taktisch reif und agiert defensiv sehr solide. Den Lausanner Talenten wurde praktisch keine Torchance zugestanden, und so reichte eine Aktion zum Sieg: Ziegler wurde im Strafraum von den Beinen geholt, Hrdlicka nutzte den Elfmeter (23.) zum entscheidenden 0:1 und seinem 11. Saisontreffer. Ein solidarischer Auftritt in den letzten 90 Minuten vor der Winterpause.

bhp

11. November 2017, 17:37

