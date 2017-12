Überzeugender Auswärtssieg

Im zweiten Spiel der Rückrunde trafen die Visper auswärts auf das fünftplatzierte Wohlen. Mit einem klaren 5:1 Sieg konnten 3 Punkte eingefahren werden.

Den Visper Lions gelang ein Auftakt nach Mass. Mit dem ersten Einsatz der dritten Formation erzielten diese die 1:0-Führung. In der Folge entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem beide Teams zu guten Abschlussmöglichkeiten kamen. Es sollten die Visper sein, denen in der 13. Minute durch Eggel der nächste Treffer gelang. Zwei Minuten später lief Schnidrig auf der Seite an und fand zwischen zwei Gegenspielern die Lücke um Tobias Zurbriggen im Slot freizuspielen. Dieser überwand den gegnerischen Torhüter mit einem überlegten Abschluss zum 3:0-Pausenresultat.

Im Mitteldrittel übernahmen die Lonzastädter das Spieldiktat. Gekonnt zirkulierte der Ball in den eigenen Reihen. Wohlen wurde in der eigenen Spielhälfte eingeschnürt und wusste sich mehrmals nur noch mit einem Befreiungsschlag zu helfen. Die hohen Bälle waren leichte Beute für die Visper Defensivleute. Trotz schönen Kombinationen gelang den Lions aber vorläufig kein weiterer Treffer. Einerseits verhinderte der Wohlener Schlussmann mit ein paar Glanzparaden weitere Visper Treffer, andererseits fehlte bei einigen letzten Zuspielen die Präzision. Dies wirkte sich aufgrund des funktionierenden Gegenpressings jedoch nicht negativ auf den Ballbesitzanteil aus. Ab Spielhälfte liess die Visper Grossfeldmannschaft etwas den Zug auf das gegnerische Tor vermissen. Zudem fand Wohlen nun vermehrt Anspielstationen und konnte so einzelne gefährliche Konter ausspielen. Goali Imboden konnte einen Gegentreffer erfolgreich verhindern. In der 36. Minute gelang Anthamatten im Powerplay das 4:0. Zwei Minuten vor Ende des zweiten Drittels mussten die Visper durch einen platzierten Distanzschuss unnötigerweise das 4:1 hinnehmen.

Im 3. Drittel erzielte Joris Zurbriggen kurz vor Schluss mit dem 5:1 den Schlusstreffer. Am 14. Januar geht es für die Visper Lions mit der Auswärtspartie in Aigle weiter.

Für die UHC Visper Lions spielten:

Torhüter: Matthias Imboden (0 Tore / 0 Assists)

Feldspieler: Imthurn Marcel, Karlen Luca, Anthamatten Martin (1/0), Russi Gilles, Heinzmann Yannik, Volken Sandro (0/1), Zurbriggen Joris (1/0), Kalbermatten Adrian, Gruber Jonas, Eggel Kevin (1/0), Grünwald David (0/2), Zurbriggen Tobias (1/0), Lowiner Nicolas (1/0), Schnidrig Marco (0/2)

pd / pan

19. Dezember 2017, 20:28

