UHC Naters-Brig erneut mit Sieg und Niederlage

Am drittletzten Spieltag erspielt sich der UHC Naters-Brig ein Sieg und eine Niederlage. Damit klassiert sich die Mannschaft auf dem 8. Rang ein, mit zwei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

UHC Naters-Brig - UHU Bern 7:5

Am drittletzten Spieltag ging die Saison langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Der UHC Naters-Brig klassierte sich davor auf dem 7. Rang, mit nur gerade einem Punkt Differenz auf einen Abstiegsplatz. Entsprechend wichtig war der Spieltag, trat man doch gegen die 6.- bzw. 8.-Platzierten an, die zusätzlich noch gleich viele Punkte wie die Walliser aufwiesen.

Der Start ins erste Spiel gegen den Konkurrenten aus Bern verlief jedoch alles andere als erwünscht. Durch eine frühe Strafe der Natischer konnten die Berner in Überzahl vorlegen. Danach drehten die Walliser jedoch auf. Durch einen Doppelschlag von Captain Ritler und zwei weiteren Toren lag man zur Pause mit 4:2 vor.

Doch die Natischer schafften es nicht, die Pace nach der Pause aufrecht zu erhalten und man liess die Berner auf 5:4 herankommen. Eine spannende Schlussphase war eingeläutet, mit Chancen auf beiden Seiten. Den Wendepunkt der Partie brachte schlussendlich eine spektakuläre Flugeinlage eines Natischers im gegnerischen Strafraum, bei der der Weg zum Tor freigeräumt wurde und Sieber den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Noch einmal liess man den Gegner auf ein Tor herankommen, bevor man die Partie durch Ruppen für sich entscheiden konnte.

UHC Naters-Brig - UHT Krattigen II 5:7

Nach den wichtigen zwei Punkten im ersten Spiel, galt es gegen den ebenfalls punktgleichen Gegner aus Krattigen nachzudoppeln. Ein Doppelschlag von Ruppen sowie Brantschen brachten die Farben der Natischer mit drei Toren in Front. Aber wiederum konnte man die gezeigte Leistung nicht aufrecht erhalten und liess Krattigen Tor um Tor herankommen. Jordan schaffte es zwar nochmals auf 4:2 vorzulegen, doch nun holten sich die Walliser unnötige Strafen am Laufmeter. Krattigen nutzte die jeweiligen Powerplays clever und konnte schliesslich einen ungefährdeten Sieg einfahren.

Nach diesem Spieltag bleibt die Lage für den UHC Naters-Brig weiterhin ungemütlich. Man klassiert sich auf dem 8. Rang, mit zwei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Es verbleiben zwei Spieltage für die Mannschaft, um den Ligaerhalt definitiv zu sichern. Die Gruppe 2 der 3. Liga Kleinfeld trifft sich am 19. März in Riffenmatt zum nächsten Spieltag, bevor am 2. April in der Turnhalle Klosi in Naters das Saisonfinale über die Bühne geht.

Für den UHC Naters-Brig spielten: Jonas Salzmann (Tor), Simon Eggs (0 Tore, 1 Assist), Marco Giovani (0,1), Arno Jordan (2,1), Kevin Zeiter (0,0), Stefan Ruppen (4,1), Lukas Sieber (1,0), Deyan Brantschen (1,2), Thomas Ritler (2,1), Fabrice Holzer (1,1)

pd/map

20. Februar 2017, 19:30

Artikel teilen