UHC Naters-Brig startet mit Sieg und Niederlage

Ausgeglichene Partien für den UHC Naters-Brig am ersten Spieltag der neuen Saison. Foto: zvg

Zum Auftakt der neuen 3.-Liga-Unihockey-Meisterschaft setzte es für den UHC Naters-Brig gegen Marly und gegen Guggisberg einen Sieg und eine Niederlage ab.

UHC Naters-Brig-Floorball Marly 5:3

Das Natischer Team, welches nach den Abgängen von Studer und Ruppen nun ein Durchschnittsalter von 20 Jahren aufweist, startete frech und unbekümmert mit drei Linien gegen den Gastgeber Marly in das erste Spiel der neuen Saison. Nach dem 1:0 für Marly konnten Eggs und Ferreira ihre Farben umgehend in Führung bringen. Das Spiel blieb bis zur Pause eng, sodass die Mannschaften mit einem 2:2 in die Kabine gingen. Obschon das Spiel auch nach der Pause ausgeglichen war, waren es erneut die Natischer, welche durch Jordan vorlegen konnten. Der 3:3-Ausgleich durch Marly läutete schliesslich eine spannende Schlussphase ein. Nachdem Ruppen wiederum für die Natischer vorgelegt hatte, kam es zu einem kurzen Handgemenge. Die Natischer behielten jedoch die Nerven und holten mit dem 5:3 die ersten zwei Punkte der noch jungen Saison.

UHC Naters-Brig-UHC Guggisberg 6:10

Im zweiten Spiel trafen die Natischer auf den Aufsteiger aus Guggisberg. Wie bereits im ersten Spiel der Natischer, verlief die Partie ausgeglichen. Legte eine Mannschaft vor, glich die andere jeweils postwendend aus. Entsprechend ging es mit einem vorläufigen Spielstand von 4:4 in die Pause. Bis zum 6:6 in der zweiten Halbzeit verlief das Spiel gleichermassen weiter. Anschliessend gelang es dem Team Guggigsberg jedoch, einen Zwei-Tore-Vorsprung herzustellen. Coach Ruppen nahm ein Time-Out und versuchte nochmals das Letzte aus seinen Spielern herauszuholen. Durch zwei weitere Fehler der Natischer konnte die Mannschaft aus Guggigsberg zum Schlussresultat von 6:10 erhöhen.

Am 9. Oktober spielt der UHC Naters-Brig seine nächsten Spiele in Bern.

Bellwald Nicolas (Tor), Schinner Dominic (Tor), Eggs Simon (2 Tore, 0 Assist), Giovani Marco (0,1), Eggs Silvio (0,1), Ruppen Stefan (2,0), Jordan Arno (2,1), Zeiter Kevin (1,0), Gorsatt Dorian (0,1), Ferreira Filipe (2,1), Brantschen Deyan (2,0), Ritler Thomas (0,0)

pd / pan

21. September 2016, 20:09

