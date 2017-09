UHC Naters-Brig startet mit zwei Niederlagen in neue Saison

Nach den beiden Abgängen von Giovani und Zeiter und dem Zuzug von Imhof startete die erste Mannschaft des UHC Naters-Brig in die neue Spielzeit. Wie bereits im vergangenen Jahr besteht das Kader aus jungen Spielern. Das Durchschnittsalter beträgt nicht einmal 20 Jahre.

UHC Naters-Brig-UHC Flamatt-Sense II 6:10

Im ersten Spiel der Saison wollten die Walliser gegen das Team aus Flamatt bereits die ersten Punkte für sich verbuchen. Mit einem Weitschuss erwischten die Freiburger jedoch den besseren Start und konnten vorlegen. Der Durch die Tore von Imhof, Jordan, Eggs und Brantschen gelang es dem UHC Naters-Brig dennoch mit einer knappen 4:3-Führung in die Pause zu gehen.

In der zweiten Halbzeit brach die Mannschaft jedoch ein. Flamatt konnte vorlegen und den Vorsprung kontinuierlich auf 4:9 ausbauen. Auch zwei Überzahltore von Imhof vermochten Spannung zurück ins Spiel zu bringen und das Team aus Freiburg konnte schlussendlich die ersten zwei Punkte in der noch jungen Saison für sich verbuchen.

UHC Naters-Alterswil-St. Antoni 5:6

Nach der deutlichen Niederlage im ersten Spiel, wollten die Natischer nun eine Reaktion zeigen. Erneut verschliefen die Walliser jedoch den Start in die Partie komplett und das Team aus Alterswil, welches Ende der vergangenen Saison aus der 4. Liga aufgestiegen ist, konnte bald eine 4:0-Führung vorweisen. Durch zwei Tore von Imhof konnte man jedoch vor der Pause den Anschluss halten.

Nachdem Alterswil wiederum eine Vier-Tore-Differenz hergestellt hatten, setzten die Walliser zur Aufholjagd an. Beim Stand von 4:6 setzte man alles auf eine Karte und ersetzte den Torhüter durch einen vierten Feldspieler. Prompt schaffte man durch Imhof den 5:6 Anschlusstreffer. Leider reichte die Zeit nicht mehr um auszugleichen oder in Führung zu gehen und der UHC Naters-Brig musste sich erneut geschlagen geben.

Nach dem ersten Spieltag steht die erste Herrenmannschaft des UHC Naters-Brig somit noch ohne Punkte da. Man darf jedoch gespannt sein, was man von der jungen Truppe in den folgenden Spieltagen noch erwarten darf. Am 8. Oktober trifft sich die Gruppe 2 der 3. Liga Kleinfeld in Riffenmatt zum zweiten Spieltag der Saison.

Zerzuben Yanic (Tor), Bellwald Nicolas (Tor) Eggs Simon (1 Tore, 0 Assist), Ruppen Stefan (1,2), Holzer Fabrice (0,0), Brantschen Dejan (1,0), Sieber Lukas (0,0), Ferreira Filipe (0,0), Jordan Arno (1,2), Imhof Steve (8,0), Gorsatt Dorian (0,1)

pd / pan

17. September 2017, 19:30

