Pflicht gegen Schlusslicht erfüllt

Gegen den letztplatzierten Lausanne UC Unihockey II konnten die Visper Herren vergangenen Sonntag auswärts mit 6:1 gewinnen.

Vor einer Woche konnten die Visper Lions gegen Aigle nur mit viel Glück drei Punkte holen. So war man an diesem Sonntag gewillt, einiges besser zu machen. Einerseits musste man im taktischen Bereich über die Bücher gehen, aber auch mental mussten die Visper viel stärker auftreten. Dies gelang den Vispern zu Beginn der Partie ziemlich gut. Man konnte die Waadtländer unter Druck setzen und sich einige gute Torchancen erarbeiten. Man musste jedoch bis zur 14. Minute warten, bis man belohnt wurde und in Führung gehen konnte. Mit etwas Glück konnten die Lausanner zwei Minuten vor dem ersten Seitenwechsel mit einem Weitschuss ausgleichen.

Im Mitteldrittel kamen die Waadtländer besser ins Spiel und konnten sich mehrere Torchancen erarbeiten. Die Lonzastädter schafften es aber das Spieldiktat wieder zu übernehmen und mit 3:1 in Führung zu gehen. Danach versuchten die Lausanner mehr Emotionen ins Spiel zu bringen. Die Visper konnten aber mit guter Disziplin Ruhe bewahren.

Im Schlussdrittel suchten die Walliser vorerst vergebens die Entscheidung. Nach vielen ausgelassenen Chancen konnte man in der 47. Minute mit 4:1 in Führung gehen. Die Lions konnten danach konzentriert weiterspielen und liessen die Waadtländer nicht mehr aufkommen. Zwei weitere Tore rund zehn Minuten vor dem Ende brachten endgültig die Entscheidung.

Die Visper Lions konnten sich gegenüber dem letzten Spieltag klar steigern und siegten verdient gegen das Schlusslicht. Ob dies auch zu mehr reicht, wird sich am nächsten Spieltag im Spitzenspiel gegen Laupen zeigen. Dieser Match wird am nächsten Samstag, 13.30 Uhr, in der Visper BFO-Halle stattfinden.

pd / zen

31. Oktober 2017, 09:09

Artikel teilen