Auswärtssieg

Die Visper Damen konnten vergangenen Sonntagabend dank einem Sieg gegen UH Zulgtal Eagles drei weitere, wichtige Punkte zurück ins Wallis nehmen.

Die ersten zwanzig Minuten verliefen relativ ausgeglichen. Beide Teams konnten sich hochwertige Chancen erarbeiten, welche jedoch von beiden Torhüterinnen pariert wurden. Die Visperinnen kassierten kurz vor der Pause eine 2-Minuten-Strafe, die ersten Sekunden davon gingen unbeschadet vorbei. Ohne Tore und somit mit einem 0:0-Resultat gingen die Teams in die Pause.

Das Unterzahlspiel verstrich nach Wiederanpfiff ohne Konsequenzen. Visp sammelte sich wieder und konnte dank einem Treffer von Jelena Zurbriggen erstmals in Führung gehen. Wenig später doppelte Laura Zurbriggen zum 0:2 nach. Zulgtal spielte nun mehr in die Offensive, dies führe zum Anschlusstreffer und Pausenresultat von 1:2.

Zulgtal musste gleich zu Beginn des letzten Drittels eine unglückliche Strafe hinnehmen. Das Visper Powerplay funktionierte sogleich, Laura Zurbriggen stellte den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Daraufhin folgte eine längere Druckphase des Heimteams, in welcher diese innerhalb von zehn Minuten zum 3:3 Ausgleich aufschlossen. Die Visperinnen nahmen ihr Time-Out. Die kurze Auszeit erzielte den gewünschten Effekt, erneut traf Laura Zurbriggen zur Visper Führung von 3:4. Die letzten Minuten versprachen Spannung. Zulgtal ersetzte relativ früh ihre Torhüterin durch eine sechste Feldspielerin. Einige Abschüsse fanden den Weg auf, jedoch nicht in das Visper Tor. So erlöste Samira Bumann mittels Weitschuss ins leere Tor die Visperinnen und setzte den Schlussstrich zum verdienten 3:5.

Tabelle: 1. Gürbetal RK Belp 9. 2. UHC Lok Reinach 7. 3. Visper Lions 7. 4. UC Yverdon 6. 5. Skorpion Zollbrück II 4. 6. Team Aarau 2. 7. Wizards Bern Burgdorf II 1. 8. UH Zulgtal Eagles 0.

pd / zen

10. Oktober 2017, 18:56

