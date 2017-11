Viele klare Resultate

Am Spieltag der Damen der Oberwalliser Unihockey-Meisterschaft am Samstag mussten die Aussenseiter der Liga hartes Brot essen. Bei den ersten vier Cup-Viertelfinalspielen der Herren im Anschluss war das Verdikt meist ähnlich deutlich.

UHC Naters-Brig – Baltschieder Future 11:1 (6:0)

Der Meister gegen das Nachwuchsteam aus Baltschieder war auf dem Papier eine klare Sache. 10 Minuten vermochten die Aussenseiter mitzuhalten, bevor sich die Abgeklärtheit von Naters-Brig durchsetzte. Immerhin gelang dem Future-Team kurz vor dem Ende noch der Ehrentreffer.

Fletschi Cracks – UHC Green Vipers 15:1 (6:0)

Identisch war die Ausgangslage in diesem Duell. Die Fletschi Cracks wurden dann ihrer Favoritenrolle auch rasch gerecht und konnten die Vipers in Schach halten. Trotz viel Einsatz mussten sie sich den ambitionierten Saaserinnen am Ende deutlich geschlagen geben.

STV Baltschieder – UHC Naters-Brig 5:1 (2:0)

Im Spitzenkampf des Tages verlangten sich die beiden Teams aus der Spielgemeinschaft von Naters-Brig und Baltschieder auseinander. In einer umkämpften, aber stets fairen Partie vermochten sich die Baltschiedner gegen ihre routinierten Kolleginnen durchzusetzen.

Baltschieder Future – Fletschi Cracks 2:10 (2:4)

Auch in diesem Spiel liess Baltschieder Future lange Zeit die Fletschi Cracks nicht davonziehen. Doch die schwindenden Kräfte des Gegners wussten die Saaserinnen auszunutzen. Mit vielen Kombinationen holten sie sich den zweiten Sieg und die Tabellenführung.

UHC Green Vipers – STV Baltschieder 0:11 (0:5)

Gestärkt vom Sieg im ersten Spiel zeigte Baltschieder auch gegen die Green Vipers besonders defensiv eine solide Leistung. Daneben skorten sie in regelmässigen Abständen. Am Ende feierten sie ein Shutout. In der Tabelle gab es damit punktemässig einen Zusammenschluss der drei Topteams.

Cup Viertelfinals Herren:

Im Anschluss fanden vier Cup-Achtelfinals der Herren statt. Spannend war besonders das Duell der B-Ligisten Narvik Guards und Fletschi Cracks. Das entscheidende 3:2 zu Gunsten von Narvik fiel erst 25 Sekunden vor dem Ende. Lange Zeit war auch das Duell zwischen dem A-Vertreter UHC Pfynland und dem UHC Naters-Brig II ausgeglichen. Doch in den entscheidenden Phasen bewies der Favorit aus Susten mehr Spielkontrolle. Am Ende siegten sie 6:2. Im Anschluss trafen die beiden Topteams aus der C-Gruppe, der UHC Naters-Brig Academy und der UHC Embd Devils III aufeinander. In einem sehenswerten Spiel vermochte sich das Nachwuchsteam von Naters-Brig mit 6:1 für die nächste Runde zu qualifizieren. Im letzten Spiel wurden die Old Boys Naters-Brig aus der A-Gruppe ihrer Favoritenrolle gegen den C-Vertreter UHC Bürchen gerecht. Gleich mit 10:2 feierten sie den Einzug in die Viertelfinals. Die anderen vier Achtelfinals werden dann am 06.01.2018 ausgetragen.

Weiter geht es in der OUM allerdings bereits am nächsten Samstag in Susten. Dort spielen dann die Herren A und die Junioren.

Tabelle Damen:

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte 1. (2) Fletschi Cracks 4 3 0 1 38:11 27 6 2. (1) UHC Naters-Brig 4 3 0 1 30:10 20 6 3. (3) STV Baltschieder 4 3 0 1 28:11 17 6 4. (4) Baltschieder Future 4 1 0 3 14:38 -24 2 5. (5) UHC Green Vipers 4 0 0 4 9:49 -40 0

pd / zen

26. November 2017, 10:00

Artikel teilen