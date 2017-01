Torreiche Runde in Glis

Am Samstag spielten die Herren A und die Junioren der Oberwalliser Unihockey-Meisterschaft in Glis ihre 4. Meisterschaftsrunde. Beide Gruppen boten den zahlreichen Zuschauern guten Unihockeysport auf hohem Niveau.

Herren A

Embd Devils – Old Boys Naters-Brig 4:5 (4:3)

Die beiden derzeit heissesten Titelanwärter schenkten sich von Beginn weg nichts. Die knappe Pausenführung für die Devils drehten die Old Boys dank einer äusserst stilsicheren Leistung zu einem hauchdünnen Sieg in einer Partie, welche wahrlich zwei Sieger verdient hätte.

UHC Bürchen – STV Baltschieder 6:4 (4:2)

In diesem wichtigen Spiel im Kampf um den Anschluss an die Playoff-Plätze, aber auch im Kampf gegen die Abstiegsbarrage, fanden die Bürchner schneller den Tritt und gingen in Führung. In der Folge blieb Baltschieder stets dran, zur Wende reichte es am Ende aber doch nicht.

UHC Pfynland – Embd Devils 4:4 (1:2)

Das Spiel war ein Abnützungskampf und die Teams neutralisierten sich in der Defensive geschickt. Als Embd wie der vermeintliche Sieger aussah, glich Pfynland praktisch mit dem Schlusspfiff doch noch aus. Es war unter dem Strich eine faire Punkteteilung zwischen den letztjährigen Playoff-Finalisten.

Blacknosesheep – Old Boys Naters-Brig 8:10 (5:4)

Hart, aber fair umkämpft war das Duell der beiden Dauerrivalen. Die Blacknosesheep lagen dabei lange in Führung, ohne sich jedoch endscheidend abzusetzen. So war es schlussendlich den am Ende etwas abgeklärteren Old Boys vergönnt, sich als Sieger feiern zu lassen. Sie verteidigten damit auch souverän die Tabellenführung und stehen nun drei Punkte vor der Konkurrenz.

Fletschi Cracks – STV Baltschieder 8:10 (3:4)

Die Fletschi Cracks schnupperten bis kurz vor Schluss an den ersten Punkten. Doch wie so oft in dieser Saison war es am Ende der Gegner, welcher das Glück auf seine Seite zwingen konnte.

UHC Bürchen – UHC Pfynland 8:14 (5:5)

Gleiche Szenerie in diesem Spiel. Aussenseiter Bürchen witterte seine Chance und hielt das Resultat bis in die zweite Hälfte ausgeglichen. Doch dann zeigte Pfynland, weshalb sie seit Jahren zu den renommiertesten Adressen der Liga zählen. Mit unglaublicher Effizienz sicherten sie sich den Sieg.

Fletschi Cracks – Blacknosesheep 6:15 (4:7)

Das letzte Spiel des Tages war von Fairness beider Teams geprägt. Spielerisch hielten die Fletschi Cracks lange Zeit mit. Doch am Ende schien der dezimierten Saaser Equipe die Energie zu fehlen, um den Exploit zu schaffen. Die Blacknosesheep wussten dies zu nutzen und siegten am Ende klar.

Junioren

UHC Naters-Brig – Eagles KTV Glis 11:10 (6:5)

Im Spitzenspiel des Tages kämpften beide Teams mit Herzblut von der ersten bis zur letzten Minute. Am Ende vermochte Naters-Brig einen hauchdünnen Vorsprung zu verteidigen.

UHC Embd Devils – UHC Bürchen 10:1 (6:0)

Deutlicher sollten die folgenden Affichen ausgehen. Die Embd Devils liessen dem Schlusslicht aus Bürchen nie eine Chance und sicherte sich den verdienten Sieg.

Young Griffins – UHC Naters-Brig 3:11 (1:5)

Trotz kräfteraubendem ersten Spiel gab Naters-Brig sofort den Ton an. Die Young Griffins brachten trotz viel Einsatz den Leader nicht ins Wanken und mussten sich geschlagen geben.

UHC Bürchen – UHC Bitsch 3:8 (2:4)

Bitsch gilt in seiner zweiten Saison als die Überraschung. Auch in diesem Spiel zeigten sie mit vielen schönen Kombinationen, weshalb das so ist. Am Ende holten sie sich die zwei Punkte.

Eagles KTV Glis – UHC Embd Devils 5:8 (1:3)

Die Gliser mussten in ihrem zweiten Spiel erneut gegen eines der Topteams ran. Embd erwischte den besseren Start und verteidigte die Führung trotz viel Gegenwehr souverän über die Zeit.

UHC Bitsch – Young Griffins 13 :3 (7 :2)

Dank einer beherzten Leistung sicherte sich Bitsch eine solide Führung. Am Ende siegten sie gegen die aufopfernd kämpfenden Sustner und stehen erstmals in der oberen Tabellenhälfte.

Am nächsten Samstag geht es dann bereits weiter mit dem OUM-Spieltag der Herren B in Susten.

Tabelle Herren A

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte 1. (1) Old Boys 8 7 0 1 59:41 18 14 2. (2) Blacknosesheep 8 5 1 2 75:48 27 11 3. (4) UHC Pfynland 8 5 1 2 68:46 22 11 4. (3) Embd Devils 8 4 2 2 53:37 16 10 5. (5) STV Baltschieder 8 3 0 5 52:57 -5 6 6. (6) UHC Bürchen 8 2 0 6 40:65 -25 4 7. (7) Fletschi Cracks 8 0 0 8 34:87 -53 0

Tabelle Junioren

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte 1. (1) UHC Naters-Brig 8 7 0 1 70:55 15 14 2. (2) UHC Embd Devils 8 6 1 1 59:27 32 13 3. (4) UHC Bitsch 8 4 1 3 53:42 11 9 4. (3) Eagles KTV Glis 8 3 0 5 61:53 8 6 5. (5) Young Griffins 8 2 0 6 58:63 -5 4 6. (6) UHC Bürchen 8 1 0 7 29:90 -61 2

pd / zen

15. Januar 2017, 10:56

