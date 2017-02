Spannender Abstiegskampf

Die Herren B der Oberwalliser Unihockey-Meisterschaft duellierten sich am Samstag in Grächen. Während die Spitzenpositionen praktisch vergeben sind, wird es im Kampf gegen den Abstieg am letzten Spieltag heiss zu- und hergehen.

Blacknoselambs – UHC Naters-Brig II 8:6 (4:1)

Der abstiegsgefährdete UHC Naters-Brig zeigte, dass die Mannschaft gewillt ist, auch nächste Saison in der zweithöchsten Liga zu spielen. Doch gegenüber stand der Aufsteiger Blacknoselambs, welcher an diesem Tag mehr Ordnung in im Spiel hatte. Dies entschied schlussendlich die Partie zu Gunsten der Lambs.

Ibex Grächen – Embd Devils II 4:8 (1:3)

Gegen den noch ungeschlagenen Leader Embd Devils II vermochte das Heimteam zwar weitgehend mitzuhalten. Doch am Ende musste den Devils doch attestiert werden, dass sie in den entscheidenden Belangen besser waren und nicht umsonst an der Spitze der Tabelle stehen.

UHC Naters-Brig II – STV Baltschieder II 10:3 (5:0)

Das zweite Spiel von Naters-Brig war bereits eine Partie der letzten Hoffnung im Kampf um den Ligaerhalt. Prompt kämpfte die Mannschaft wie wild und dominierte den Gegner aus Baltschieder. Am Ende konnte sich Naters-Brig neben dem Sieg die Chance auf den Ligaerhalt wahren.

UHC Pfynland II – Blacknoselambs 9:5 (5:1)

Pfynland ist das einzige Team, welches den Devils die Tabellenführung und damit den direkten Aufstieg in die A-Gruppe noch streitig machen könnte. Mit dieser Ausgangslage gingen sie sehr konzentriert ins Spiel gegen die Blacknoselambs. Sie stellten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg und verteidigten nach der Pause den Vorsprung geschickt.

KTV Glis – Embd Devils II 5:9 (3:5)

Der KTV Glis ging zwar als Aussenseiter in diese Partie. Doch dank einem grossartigen Kampfgeist hielten sie mit den Embdern weitgehend mit. Allerdings bewiesen die Devils auch in dieser Partie ihre Effizienz und verhinderten mit einer konzentrierten Leistung die Überraschung.

STV Baltschieder II – Ibex Grächen 3:7 (0:2)

Dank einer hervorragenden Defensivleistung hielt das Heimteam aus Grächen die Baltschiedner meist von ihrem Tor fern. Im Gegenzug zeigten sie auch vor dem gegnerischen Tor ihr Geschick. Am Ende sicherten sie sich den Sieg und klettern in der Tabelle erneut einen Platz nach oben.

KTV Glis – UHC Pfynland II 1:10 (1:6)

Nach der kräfteraubenden ersten Partie schien den Glisern im Duell gegen Pfynland bald einmal die Energie auszugehen. Pfynland seinerseits zeigte eine starke Partie und siegte klar. Glis konnte trotz zwei Niederlagen den 3. Tabellenrang halten. Allerdings braucht es am letzten Spieltag definitiv wieder Punkte, damit sie nicht zurückfallen. Die anderen Teams konnten an diesem Spieltag näher zusammenrücken. Damit ist der Abstiegskampf vor letzten Spieltag definitiv entbrannt. Anders sieht es für Pfynland aus. Die Qualifikation für die Aufstiegsbarrage ist geschafft. Da am letzten Spieltag auch noch das Direktduell gegen Embd ansteht, besteht sogar noch eine kleine Chance, den Devils den direkten Aufstieg streitig zu machen.

Der nächste Spieltag der OUM findet am kommenden Samstag in Turtmann statt. Dann spielen vorerst die Damen ihre vorletzte Runde, bevor die Cup-Halbfinals der Herren ausgetragen werden.

Tabelle Herren B

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte 1. (1) Embd Devils 2 10 8 2 0 71:43 28 18 2. (2) UHC Pfynland 2 10 7 1 2 74:46 28 15 3. (3) KTV Glis 10 4 1 5 62:74 -12 9 4. (5) Ibex Grächen 10 4 0 6 70:63 7 8 5. (6) Blacknoselambs 10 3 2 5 62:76 -14 8 6. (4) STV Baltschieder 2 10 2 3 5 51:65 -14 7 7. (7) UHC Naters-Brig 2 10 2 1 7 57:80 -23 5

19. Februar 2017, 14:16

