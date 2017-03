Dramatik pur im Cupfinal

Am Samstag stand in Visp die letzte Runde der Damen der Oberwalliser Unihockey-Meisterschaft auf dem Programm. Dabei gab es bereits viel Spannung für die Zuschauer zu erleben. Im anschliessenden Cupfinal der Herren wurde diese dann noch einmal übertroffen.

Cupfinal Herren: Blacknosesheep – UHC Pfynland 9:8 (4:1)

Mit dem Cupfinal der Herren stand das erste grosse Entscheidungsspiel an. Die Blacknosesheep trafen vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse auf den UHC Pfynland. Es sollte ein Krimi werden, welcher an Dramatik kaum zu überbieten ist und zwei Sieger verdient hätte. Die erste Hälfte gehörte den Blacknosesheep, welche mit 4:1 in Führung gehen konnten. Doch in der zweiten Halbzeit kehrten die Pfynländer mit viel Herzblut zurück. Schritt für Schritt kämpften sie sich zurück. Die letzten 10 Minuten hatten dann alles in sich, was die Dramatik bis zum äussersten treiben konnte. Überzahlmöglichkeiten, Penalty, viele tolle Kombinationen und ohrenbetäubende Unterstützung der Zuschauer. Das Resultat passte sich dem an. Pfynland fand nicht nur den Ausgleich, sie gingen gar in Führung. Doch die Blacknosesheep glichen erneut aus. Als es bereits nach Verlängerung roch, schafften es die Blacknosesheep, den Ball irgendwie über die Torlinie zu würgen. So siegten sie schliesslich in einem hochstehenden und sehenswerten Finalspiel und konnten den Pokal in die Höhe stemmen.

Letzte Runde der Damen

Baltschieder Future – UHC Naters-Brig 3:20 (1:12)

Das jüngste Team hatte gegen das Partnerteam von Naters-Brig von Beginn weg einen schweren Stand. Naters-Brig brauchte an diesem Spieltag sowohl vier Punkte als auch eine hohe Tordifferenz, um sich für den Playoff-Final zu qualifizieren. Entsprechend eindeutig fiel denn auch das Resultat aus.

UHC Green Vipers – STV Baltschieder 0:11 (0:6)

Die dritte Mannschaft, welche innerhalb der Spielgemeinschaft Naters-Brig und Baltschieder besteht, hatte ebenfalls noch Chancen, um als Überraschungsteam den Final zu schaffen. Mit einer starken Defensivleistung siegten sie in einer fairen Partie gegen die sehr engagierten Green Vipers zu Null.

Baltschieder Future – Fletschi Cracks 3:18 (1:9)

Praktisch für den Final gesetzt waren die Fletschi Cracks. Verlustpunkte gegen Baltschieder Future hätten sie sich nicht erlauben können. Mit einem Ausrufezeichen hinter ihre starke Form überfuhren sie den Gegner. Trotz zwei hohen Niederlagen darf dem Ausbildungsteam von Baltschieder eine grossartige Entwicklung während der Saison attestiert werden.

UHC Visper Lions – UHC Naters-Brig 9:10 (2:5)

Naters-Brig musste siegen, um dann mit Schützenhilfe von Saas die Chance zur Titelverteidigung zu wahren. Beim Heimteam setzte man viel darauf, um dieses Spiel vor Heimpublikum zu gewinnen. So entwickelte sich eine sehenswerte Partie, bei der Naters-Brig lange in Führung lag. In den letzten Minuten drehten die Visper jedoch das Spiel. Doch Naters-Brig schaffte in Extremnis die erneute Wende und siegte mit einem Tor in der letzten Sekunde.

UHC Green Vipers – UHC Embd Devils 2:2 (0:1)

Eine weitere sehr spannende Partie wurde durch die Defensivleistungen beider Teams geprägt. Embd lag lange in Führung. Auch in diesem Spiel sollte das letzte Tor erst in den Schlusssekunden Fallen. Die Green Vipers sicherten sich mit dem Ausgleich einen Punkt.

Fletschi Cracks – STV Baltschieder 7:4 (2:1)

Im vorletzten Qualispiel der Liga mussten nun die definitiven Playoff-Finalisten erkoren werden. Die jungen Baltschiedner traten dabei mutig gegen die routinierten Saaserinnen an. Am Ende war es die Abgeklärtheit, welche in den entscheidenden Phasen zu Gunsten der Fletschi Cracks entschied. Damit kommt es zur Finalreprise vom Vorjahr zwischen den Fletschi Cracks und dem UHC Naters-Brig.

UHC Visper Lions – UHC Embd Devils 11:5 (8:1)

Das letzte Spiel hatte für die Rangierungen keine Bedeutung mehr. Trotzdem zeigten sich beide Teams im besten Licht. Die Visper Lions überzeugten dabei besonders in der ersten Hälfte mit viel Treffsicherheit. Die Embderinnen kamen nach der Pause trotz viel Einsatz nicht mehr heran.Am nächsten Samstag geht es weiter in der OUM mit dem letzten Spieltag der Herren C in Naters.

Tabelle Damen:

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte 1. (1) Fletschi Cracks 12 10 1 1 128:48 80 21 2. (3) UHC Naters-Brig 12 9 1 2 103:46 57 19 3. (2) STV Baltschieder 12 9 1 2 100:53 47 19 4. (4) UHC Visper Lions 12 6 1 5 86:64 22 13 5. (5) UHC Embd Devils 12 3 1 8 67:90 -23 7 6. (6) UHC Green Vipers 12 2 1 9 33:106 -73 5 7. (7) Baltschieder Future 12 0 0 12 41:151 -110 0

pd / zen

26. März 2017, 14:09

