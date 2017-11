Unnötige Heimniederlage für die UHC Visper Lions

Das Visper Damenteam musste am Wochenende im Kampf um die vorderen Tabellenplätze eine unnötige und bittere Niederlage einstecken.

Die Visper Damen versuchten von Anfang an, ein hohes Tempo vorzulegen und mit einem gepflegten Aufbauspiel Chancen zu erarbeiten. Dies gelang sehr gut, man spielte sich viele nennenswerte Chancen heraus, jedoch konnten keine davon verwertet werden. Yverdon hingegen nutzte eine kleine Unsicherheit in der Defensive der Visper gnadenlos aus und konnte mit einer 0:1-Führung in die erste Pause gehen.

Der Start ins Mitteldrittel gelang dem Heimteam optimal. Mit einem Doppelschlag durch Jelena Zurbriggen und Michelle Zurbriggen drehten die Damen das Spiel und hatten den Gegner gut im Griff. Die Visperinnen kontrollierten nun das Geschehen weitgehend und konnten die Gefahr vor dem eigenen Tor fernhalten. Aus dem Nichts glich Yverdon vor dem Pausentee zum 2:2 aus, ein Bogenball fand den Weg auf kuriose Art und Weise ins Tor.

Das letzte Drittel hatte es in sich, es entwickelte sich ein spannendes Spiel und ein offener Schlagabtausch. Yverdon legte vor, Laura Zurbriggen glich aus. Der Gast konnte anschliessend wieder in Führung gehen. Um mehr Druck zu erzeugen, stellte man auf zwei Linien um. Die gewünschte Wirkung blieb nicht aus, Zumtaugwald konnte den wichtigen Anschlusstreffer zum 4:4 erzielen. Die Löwinnen waren nun das klar bessere Team und hatten mit zwei Lattenschüssen viel Pech. So kam es wie es kommen musste, Yverdon mit der klar besseren Chancenauswertung konnte kurz vor Schluss den Siegestreffer zum 4:5 erzielen.

Für die UHC Visper Lions spielten: Torhüterin. Carol Hugo (0 Tore / 0 Assists) Feldspielerinnen: Samira Bumann, Caroline Bittel, Michelle Zurbriggen (1/1), Nathalie Zumtaugwald (1/0), Laura Zurbriggen (1/2), Alicia Kronig (0/1), Evelyne Jäger, Nina Kalbermatter, Jelena Zurbriggen (1/0), Charline Diem, Lena Carlen, Dayene Studer, Natascha Passeraub, Desirée Ambühl

pd/map

14. November 2017, 08:06

Artikel teilen