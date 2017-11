La Chaux-de-Fonds und der EHC Visp am Freitagabend in der "Mélèzes". Foto: Walliser Bote

Ein überragender Goalie Reto Lory führte den EHC Visp zum zweiten Sieg in Folge. Die drei Punkte in La Chaux-de-Fonds packte Visp verdientermassen ein.

Im ersten und letzten Drittel lagen die Vorteile beim EHC Visp, im Mittelabschnitt musste er sich hingegen voll auf seinen Torhüter verlassen, dem eine exzellente Leistung gelang. Mark Van Guilder schoss Visp nach 16 Minuten verdientermassen in Führung, dann liess die Entscheidung lange auf sich warten, da beide Teams offensiv auch an viel Unvermögen scheiterten. Andy Ritz schoss in das leere Tor zum 2:0 (60.), als La Chaux-de-Fonds ohne Torhüter und mit Van Guilder auf der Strafbank in doppelter Überzahl spielte.

Mehr zum Spiel im WB vom Samstag.

03. November 2017, 22:10

