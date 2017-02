HOW 1 schafft Ligaerhalt klar

Obwohl der VBC HOW1 in seinem letzten Spiel gegen Colombier II eine Niederlage einstecken musste, konnte der Ligaerhalt klar erreicht werden. HOW2 konnte nach einer schwierigen Saison immerhin einen Satz für sich entscheiden.

VBC HOW1 - Colombier II

Mit dem Spiel gegen Colombier in der heimischen BFO-Arena neigte sich die Saison 2016/2017 für den VBC HOW1 dem Ende zu. Zum einen konnte das Leistungspotential nicht in allen Spielen ausgeschöpft werden und zum anderen konnte man in den letzten vier Spielen eine Siegesserie an den Tag legen, welche den Ligaerhalt sicherte und zugleich den Sprung auf den sechsten Tabellenplatz ermöglichte. Die Mannschaft konnte aus Verletzungsgründen und einem Auslandaufenthalt nicht aus dem Vollen schöpfen. Nichtsdestotrotz war man gewillt, auch diesem letzten Spiel seinen Stempel aufzudrücken.

Der Start lief allerdings nicht wunschgemäss. Colombier, der Tabellendritte, fand schnell einen hohen Rhythmus und konnte die Oberwalliser von Anfang an unter Druck setzen. Viele Eigenfehler und wenig Durchschlagskraft im Angriff liessen nichts Gutes erahnen. Der erste Satz war mit 15:25 schneller vorbei als den Gastgebern lieb war.

Es brauchte nun eine deutliche Leistungssteigerung, um den vielen Zuschauern nochmals ansprechendes Volleyball zu zeigen. Dies nahmen sich die Spieler zu Herzen, doch änderte sich auch im zweiten Satz nicht allzu viel. Auch der zweite Satz musste mit 18:25 abgeschrieben werden.

Im dritten Satz legten die Oberwalliser nochmals alles in die Waagschale. Prompt entwickelte sich das Spiel zu einem teilweise hochstehenden Kampf. Der VBC HOW unternahm alles, um einen vierten Satz zu erzwingen. Die Leistungssteigerung wurde aber nicht belohnt. Mit 23:25 war man zwar nahe dran, für einen Satzgewinn reichte es in der Endabrechung doch nicht.

Somit verloren die Oberwalliser ihr letztes Spiel in einer gesamthaft gesehen guten Saison. Nach einem harzigen Start in der Hinrunde, steigerte sich das Team zusehends und konnte sich auf den sechsten Tabellenplatz verbessern. Den Ligaerhalt schaffte man schlussendlich klar und so kann man positiv in die Zukunft schauen.

HOW2: Satzgewinn im letzten Meisterschaftsspiel

Für den VBC HOW2 war die Ausgangslage vor dem letzten Saisonspiel gegen den VBC Brämis alles andere als vielversprechend. Zu oft hatte man in der vergangenen Saison schon den Kürzeren gezogen. Trotzdem wollten die Spieler rund um Coach Timo Grotwinkel ihren Aufwärtstrend bestätigen.

Das Spiel begann dann auch nach dem Gusto der Oberwalliser: Früh konnte man den Gegner unter Druck setzen und in den Angriffen Akzente setzen. Brämis setzte alles daran, die Punkteserie von HOW zu stoppen. HOW2 liess sich aber dadurch nicht beeindrucken und ging mit 14:8 in Führung. Zwei Timeouts und 23 Punkte später war jedoch der erste Satzball für den Gastgeber Tatsache. Einen hart umkämpften Ball entschied Brämis mit einem erzwungenen Fehler zu seinen Ungunsten und somit sicherte sich HOW2 den dritten Satzgewinn der Saison (25:21).

Auch im zweiten Satz versuchten die Hausherren früh, den Gegner unter Druck zu setzen. Dies gelang aber nicht nach Wunsch. Zu fehlerhaft war das Verhalten in der Abnahme und dementsprechend harmlos die Angriffe. Brämis konnte schalten und walten wie die Unterwalliser es gewohnt sind. HOW2 war im zweiten Satz schlichtweg inexistent. Die logische Folge davon war, dass sich Brämis den zweiten Durchgang mit 14:25 sicherte.

Ein ähnliches Bild auch im dritten Satz: Obwohl die Oberwalliser bemüht waren, den Spielrhythmus aufrecht zu erhalten und die Faktoren Einsatz und Wille stimmten, spielte der Gegner auf der anderen Seite zu gut. Brämis fiel durch gute Angriffe über Aussen und die Mitte auf, während HOW2 weiterhin wenig zu vermelden hatte. Wie auch schon der zweite Satz, war der Dritte eine diskussionslos klare Angelegenheit mit dem besseren Ende für Brämis (15:25).

Erst nach einem Time-Out kamen die Gastgeber im vierten Satz besser in Fahrt und waren zwischenzeitlich wieder nahe dran am Gegner. Beim Stand von 20:22 und einer Punkteserie von sechs Punkten hintereinander kam wiederum Hoffnung ins Spiel. Die zahlreichen Zuschauer und auch die Spieler sahen sich einer packenden Schlussphase bevor. Jedoch sollte es anders kommen: Brämis punktete dreimal hintereinander und sicherte sich den letzten Durchgang mit 20:25.

Damit liegt eine lehrreiche aber keineswegs einfach Saison 2016/2017 hinter HOW2: In 15 Meisterschaftsspielen konnten die Mannen nämlich nicht punkten. Einzig im Cup schaffte man den Einzug in die nächste Runde, wobei in den Viertelfinals Schluss war.

pd/map

13. Februar 2017, 11:28

