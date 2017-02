VBC HOW1 mit vier Siegen in Folge

Der VBC HOW1 gewinnt vier Mal in Folge. Foto: zvg

Nach den letzten beiden Siegen aus den vergangenen zwei Spielen waren die Spieler des VBC HOW hochmotiviert die Siegesserie fortzusetzen. Die Gegner waren Lausanne und Genf.

Am Samstag empfing man mit dem VBC Lausanne einen Gegner, gegen den man im Hinspiel mit 0:3 verloren hat. Entsprechend druckvoll starteten die Gastgeber ins Spiel und konnten sich damit in jedem der drei Sätze einen komfortablen Vorsprung herausspielen. Diesen konnten sie jeweils souverän verwalten, sodass sich das Schlussresultat mit 25:19, 25:17, 25:17 präsentierte.

Am Sonntag ging es weiter nach Genf. CERN lag in der Tabelle punktgleich einen Rang hinter dem VBC HOW. Somit gestaltete sich das Duell als Platzierungsspiel um Rang 6. Der erste Satz lief nicht nach dem Gusto der Oberwalliser. Den Satz mussten sie jedoch mit 23:25 abschreiben. Viele Eigenfehler und einen starken Block des Gegners machten es unmöglich, den Satz zu gewinnen.

Im zweiten Satz waren die Gäste der Heimmannschaft mit 24:11 jedoch haushoch überlegen. Auch in den Sätzen drei und vier trat man selbstbewusst und aggressiv auf. Den dritten Satz entschieden sie mit 25:18 für sich. Im vierten wurde es gegen Ende nocheimal spannend. Dennoch reüssierte man auch im letzten Satz mit 25:23.

Mit den beiden Siegen gegen Lausanne und Genf sicherte sich der VBC HOW den 6. Tabellenplatz. Nach nun vier Siegen in Folge schloss man zum VBC Lausanne auf und mit einem weiteren Erfolg im nächsten Spiel (11.02.17; 18.00 Uhr; BFO Brig) winkt sogar noch der 5. Tabellenplatz.

