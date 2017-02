Verdienter Punktgewinn beim souveränen Leader

Am Sonntag reiste das U-21-Team des UHC Visper Lions nach Burgdorf zum verlustpunktlosen Leader. Nach einer grandiosen Mannschaftsleistung mussten sich die Visper in der Verlängerung dennoch geschlagen geben. Mit fehlendem Abschlussglück in der Schlussphase der Partie verpassten die Lions gar den möglichen Sieg.

Bereits nach 14 Sekunden wurden die Lions kalt geduscht und lagen erstmals in Rückstand. Nach guten Abschlussmöglichkeiten auf beiden Seiten sowie zwei schadlos überstandenen Unterzahlsituationen konnte Kevin Eggel nach Zuspiel von Damian Wasmer ausgleichen. Nach erneutem Rückstand konnte Kevin Eggel auf Zuspiel von Michael Mangold wieder egalisieren. Abermals in Unterzahl agierend, geriet man erneut in Rückstand. Burgdorf konnte mit einem zusätzlichen Doppelschlag mit 5:2 in Führung gehen. Mit einem weiteren Treffer durch Kevin Eggel und den direkten Anschlusstreffer durch Hans-Peter Lengen, freigespielt von Fernando Fux, kamen die Lions noch vor der ersten Drittelspause wieder auf 5:4 heran.

Zu Beginn des Mitteldrittels konnten die Visper das Spielgeschehen ausgeglichen gestalten. Nach Zuspiel von Kevin Eggel erzielte Maximilian Studer mit einem Distanzschuss den Ausgleich. Gleich zwei Male mussten sich die Lions dann wieder in Unterzahl wehren, was auch infolge des starken Torhüters Jan Burgener gelang. Kurz vor der zweiten Drittelspause konnte Burgdorf mit einem Shorthander wieder in Führung gehen, doch noch vor der Pause traf Luca Ritz nach einer feinen Einzelleistung zum verdienten Ausgleich.

Burgdorf startete vehement ins Schlussdrittel und ging abermals in Führung. Wiederholt wurde ein Visper in die Kühlbox geschickt. Burgdorf lag nach erfolgreichem Powerplay erneut mit zwei Längen in Front. Es sollte aber immer noch nicht die Entscheidung sein: Sandro Volken erzielte den Anschlusstreffer, ehe Sebastian Jäger von Damian Wasmer freigespielt wurde und nochmals ausgleichen konnte. Keine Zeigerumdrehung später konnten die Lions durch einen Treffer von Simeon Murmann erstmals in Führung gehen. Es sollte aber nichts werden mit dem Sieg: In der Schlussphase mussten die Visper kurz nacheinander wieder zwei Bankstrafen nehmen. Burgdorf setzte ohne Torhüter und mit sechs Feldspielern alles auf eine Karte. Bei zwei Kontern verpassten die Lions nur knapp die definitive Siegsicherung und kassierten prompt noch den Ausgleich in Unterzahl.

Somit ging dieses Spiel in die Verlängerung und es stand bereits fest, dass Burgdorf erstmals in dieser Saison mindestens einen Punkt abgeben wird. In der abschliessenden Verlängerung kamen beide Teams abwechselnd zu guten Abschlussmöglichkeiten. Ein Burgdorfer fand nach 63:51 die Lücke in der Visper Defensive und entschied dieses verrückte Spiel.

Für den UHC Visper Lions spielten: Torhüter: Jan Burgener (0 Tore / 0 Assists); Feldspieler: Claudio Eyer (0/0); Maximilian Studer (1/1); Kevin Eggel (3/1); Hans-Peter Lengen (1/0); Damian Wasmer (0/3); Fernando Fux (0/1); Luca Ritz (1/0); Sandro Volken (1/0); Simeon Murmann (1/0); Michael Mangold (0/1); Jean-Marc Lowiner (0/0); Sebastian Jäger (1/0).

pd/map

14. Februar 2017, 09:14

