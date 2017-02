Verdienter Sieg nach Verlängerung im Playoff-Viertelfinal

2:1 nach Verlängerung hiess das Schlussverdikt für den EHC Raron vor rund 80 Zuschauern. Es war ein Spiel, dass defensiv sehr gut organisiert war: Viele Chancen beidseits wurden durch zwei tolle Goalieleistungen und eine gute Defensivarbeit zunichte gemacht.

Am Anfang fand Sitten besser ins Spiel und konnte das Diktat übernehmen. Die Rarner wussten sich aber gut zu wehren und nach Mitte des Spiels zog man die Vorteile eher auf seiner Seite. Der EHC Raron überstand viele heikle Momente in Unterzahl. Das Spiel wurde erstmals diese Saison in Richtung Nulltoleranz geleitet. Diese Umstellung führte zu einigen ungewohnten Strafen.

Die Rarner machten im letzten Drittel vermehrt Druck auf das gegnerische Tor und gingen verdient in der 57. Minute durch Flavio Schmid, nach Vorlage von Aaron Schnyder, in Führung. In der Euphorie vermochte man diesen Vorsprung aber nicht in die Kabine zu bringen und erhielt bloss 30 Sekunden danach den Ausgleich zum 1:1. Dies bedeutete gleichzeitig die Verlängerung, welche in den Playoffs wiederum 20 Minuten dauert oder bei einem Golden Goal endet.

Die konditionelle Überlegenheit machte sich in der Verlängerung für den EHC Raron bemerkbar und Sitten war gezwungen, sich durch Strafen zu helfen. Nach der dritten einfachen Strafe konnte Schmid erneut in der 69. Minute endlich ein Powerplay ausnützen und erzielte den Siegestreffer.

Nach dieser Leistung bestreitet der EHC Raron nun am Mittwoch in Sitten um 20.00 Uhr das zweite Spiel und probiert hier den Vorteil auf seine Seite zu ziehen und sich ein Polster zu erkämpfen.

pd/map

13. Februar 2017, 11:08

