Sitten-Fan schwer verletzt

Ein Fan des FC Sitten ist am Sonntag auf dem Weg zum Stadion in Lausanne durch eine Petarde schwer verletzt worden. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen zwischen Lausanne- und Sitten-Fans in der Innenstadt.

Der Zwischenfall ereignete sich laut einem Communiqué der Kantonspolizei Waadt vom Dienstag vor dem Spiel zwischen Lausanne und Sitten, als sich die Zuschauer auf dem Weg vom Stadtzentrum zur Pontaise befanden. Von Hooligans wurden vor, während und nach dem Spiel Fackeln, Rauchbomben und Sprengkörper gezündet.

An den Aktionen waren auch Anhänger des FC Sitten beteiligt. Bei der Explosion eines Feuerwerkskörper ist dabei ein 21-jähriger Sitten-Fan an der rechten Hand schwer verletzt worden. Er wurde noch vor Ort behandelt, bevor in Uni-Spital Lausanne eingeliefert wurde.

Zu den Vorfällen hat die Stadtpolizei Lausanne in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Waadt Ermittlungen eeingeleitet.

28. Februar 2017, 17:16

