Der erste Punkt

Der EHC Visp musste sich gegen Olten in der Verlängerung geschlagen geben, holte aber immerhin den ersten Punkt in der neuen Saison. Den entscheidenden Treffer erzielte Ryan Vesce nach 25 Sekunden in der Verlängerung zum 3:4.

Visp ging zweimal in Führung. In der 5. Minute durch Niki Altorfer und in der 21. Minute in doppelter Überzahl durch Jérome Portmann. Zweimal glich Olten aus und ging in der 30. Minute dann seinerseits in Führung. Knapp vor Ende des zweiten Drittels erzielte dann Daniel Kissel den Visper Ausgleich, wieder in doppelter Überzahl. Im dritten Abschnitt fielen keine Treffer, so dass die Verlängerung die Entscheidung bringen musste.

alb

23. September 2017, 19:35

Artikel teilen