Viele klare Resultate

Am Samstag trafen sich die Herren C der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft in Saas Grund zur zweiten Runde. Schöne Kombinationen und zumeist hohe Resultate prägten den Spieltag. In der Tabelle konnte sich indes ein Trio bereits leicht absetzen.

Mähdrescher Glis - UHC Naters-Brig II 7:9 (4:2)

Im ersten Spiel des Tages zeigten die Mähdrescher eine nahezu perfekte erste Halbzeit. Doch in der zweiten Hälfte gelang dem UHC Naters-Brig II das gleiche Kunststück. Sie drehten eine hochstehende Partie und siegten nach einem spannenden Finish knapp.

UHC Griffins II - UHC Embd Devils III 3:18 (0:9)

Eindeutiger verlief das zweite Spiel. Die Embder wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und distanzierten das junge Team aus Susten klar.

Piratas Valesia - Mähdrescher Glis 7:13 (2:5)

Trotz Niederlage im ersten Spiel traten die Gliser mit der Gewissheit an, eigentlich eine gute Partie gespielt zu haben. Sie führten ihr Spiel gegen die Piratas Valesia fort. In regelmässigen Abständen konnten sie den Vorsprung ausbauen. Am Ende holten die Mähdrescher zwei verdiente Punkte.

UHC Griffins II - UHC Naters-Brig II 1:18 (1:6)

Die Griffins sahen sich auch in ihrem zweiten Spiel einem starken Gegner gegenüber. Naters-Brig übernahm denn auch zunehmend das Spieldiktat. Besonders in der zweiten Halbzeit liessen sie ihre Muskeln spielen und fügten den bis zuletzt kämpfenden Griffins die zweite Kanterniederlage zu.

UHC Naters-Brig Academy - Bergforelle Bellwald 20:1 (9:0)

Die junge Equipe von Naters-Brig Academy grüsste nach dem ersten Spieltag überraschend von der Tabellenspitze. Dass dies kein Zufall war, stellten sie im Spiel gegen Bergforelle Bellwald beeindruckend unter Beweis. Mit einem doppelten Stängeli feierten sie zwei Punkte.

UHC Bürchen - UHC Embd Devils III 9:12 (5:6)

Für einmal lange Zeit knapp war das Duell zwischen Bürchen und den Devils. In einer spannenden Partie verlangten sich beide Teams alles ab. Am Ende setzten sich die Embder durch und bewahrten ihre reine Weste auch an diesem Spieltag.

Piratas Valesia - Bergforelle Bellwald 13:3 (7:1)

Nach den Niederlagen in ihren ersten Spielen wollten beide Teams unbedingt punkten. Die Piratas Valesia fanden dabei bedeutend besser den Tritt ins Spiel. Früh sorgten sie für die Vorentscheidung und entführten am Ende sicher die zwei Punkte aus dem Saastal. Sie führen in der Tabelle damit die Verfolgergruppe hinter der Spitze auf dem vierten Rang an.

UHC Naters-Brig Academy - UHC Bürchen 12:6 (7:2)

Bürchen zeigte eine starke Partie. Doch der Spielfreude von UHC Naters-Brig Academy waren am Ende auch sie nicht gewachsen. Naters-Brig Academy siegte sicher und bewahrte sich die Leaderposition, punktgleich mit dem UHC Embd Devils III und zwei Punkte vor den Vereinskollegen von UHC Naters-Brig II. Doch auch die Bürchner konnten mit dem Spieltag zufrieden sein. Dank guten Leistungen durften sie immerhin den ersten Sieg der Saison feiern.

Weiter geht es in der OUM am nächsten Samstag. Dann findet in Saas Grund der erste Spieltag der Damen statt.

pd/map

21. Oktober 2017, 19:16

