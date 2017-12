Visp-Eyholz siegt doppelt

Nach drei Runden sieht die Bilanz der Walliser Luftgewehrschützen eher ernüchternd aus. Einzig das Oktett von Visp-Eyholz kann sich über zwei Siege freuen.

Die andern höherklassigen Teams wie Briglina und Orsières sind noch nicht in Form und warten auf den ersten Sieg.

Starke «Söldnerinnen»

Erfreulich sind hingegen die Resultate der beiden Walliser «Söldnerinnen» bei Thörishaus (NLA) und Bulle (NLB). Carole-Livia Troger (Thörishaus) erzielte in der 1. Runde 191 Punkte und steigerte sich dann in der 2. und 3. Runde auf jeweils 196 Punkte. Carole-Livias Team liegt mit 4 Punkten auf Rang 4. Die NLA wird dominiert von Nidwalden 1 und Olten 1 mit dem Punktemaximum. Alexandra Lengen (Bulle 1) schoss in allen drei Runden sehr konstant: 194, 193 und 193 Punkte. Ihr NLB-Team kam aber noch zu keinem Erfolgserlebnis und liegt punktelos auf Rang 7.

Luftgewehrschützen schiessen zwanzig Schuss auf 10 Meter stehend frei, die Zehn ist nur gerade 0,5 mm gross.

1. Liga

In der 1. Liga läuft es Briglina 1 noch nicht. Drei zum Teil klare Niederlagen bedeuten die Rote Laterne zusammen mit Ebikon. Noch sind vier Runden zu absolvieren.

2. Liga

In der 2. Liga glänzte bis jetzt nur Visp-Eyholz mit zwei Siegen und einer Niederlage gegen Leader Burgdorf. Die welschen Schützenkollegen von Orsières belegen in ihrer Gruppe mit drei Niederlagen den letzten Platz.

3. Liga

St. Léonard kann keine Mannschaft stellen. Das bedeutet die rote Laterne zusammen mit Romanel, das ähnliche Personalsorgen hat. Briglina 2 startet mit einem klaren Sieg über Oberwil BE, dann aber riss der Faden. Auch das Oktett von Ernen in der Gruppe 9 weist mit 1:2-Siegen eine negative Bilanz auf.

Alle Resultate in der Übersicht: www.fst-ssv.ch/Breitensport

pd / pan

04. Dezember 2017, 13:59

