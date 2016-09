Visp mit Cédric Bracher und Makai Holdener

Der EHC Visp kann für das Spiel am Dienstagabend in Thurgau auf die zwei Nachwuchstalente Cédric Bracher und Makai Holdener zählen.

Zum einen werden die Visper beim heutigen Spiel von Cédric Bracher (U19 Nati) vom SCB unterstützt. Der robuste Flügel der SCB Elite Junioren trainierte bereits am Montag mit dem EHC Visp.

Weiter kommt vom EHC Biel Makai Holdener zum EHC Visp. Holdener spielte in seinen Junioren-Jahren unter anderem in Kanada und Schweden, ehe er letzte Saison erste NLA-Einsätze beim EHC Biel erhielt. Der junge Stürmer durchlief in den letzten vier Jahren alle U-Nationalmannschaftsstufen. Letztlich kann der EHC Visp wiederum und bis auf weiteres auf Verteidiger Tim Dubois vom SC Bern zählen.

Für das Spiel in Thurgau kommt, nebst Makai Holdener und Cédric Bracher, Dario Burgener zurück ins Team. Aus Krankheit oder Verletzungsgründen fehlen Jon Rheault, Alain Brunold, Kris Schmidli, Nicolas Thibaudeault und Roman Botta sowie die beiden Nachwuchsspieler Joel Wyssen und Yanis Djerrah.

13. September 2016, 11:40

