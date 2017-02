Zuletzt nahe dran

In einer hektischen Schlussphase war Visp zuletzt noch nahe dran an einem Punktgewinn gegen Ajoie. Definitiv ist nun der Playoff-Gegner: Man trifft erwartungsgemäss in den Viertelfinals auf den HC La Chaux-de-Fonds.

0:2 und 2:4 zurück, doch Visp fand zweimal ins Spiel zurück. In der Schlussminute gab es ohne Torhüter in Überzahl nochmals Chancen zum Ausgleich, dann traf Hazen ins leere Tor zum 4:6. Ajoies Top-Duo Hazen/Devos war schlussendlich mit fünf Skorerpunkten entscheidend, Visp vermochte die beste Linie der Liga nicht zu neutralisieren. Trotzdem sind Konturen für die Playoffs ersichtlich, es gab auch positive Erkenntnisse. Für Visp trafen Meyer, Henrion, Brunold und Kühni.

bhp

10. Februar 2017, 22:37

