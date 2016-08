FC Visp siegt im Derby

Zum Auftakt des Walliser Liga-Fussballs feierte der FC Visp im Derby gegen Nachbar Raron einen 2:1-Heimsieg.

Nando Truffer (17.) und Riccardo Williner (38.) mittels Foulpenalty brachten Visp verdientermassen 2:0 in Führung, Raron agierte vor der Pause zu passiv, verdiente sich in der Aggressivität ungenügende Noten. Nach der Pause steigerten sich die Gäste merklich, verkürzten durch Patrick Schmidt auf 1:2 (66.) und scheiterten in der Endphase noch am Pfosten. Auch der FC Visp verpasste mehrfach den 3. Treffer, was sich aber nicht mehr rächte.

27. August 2016, 20:28

